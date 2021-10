La influencer chilena Naya Fácil fue hasta Colombia durante los últimos días para someterse a una serie de operaciones estéticas en diferentes partes de su cuerpo.

En específico, Naya se hizo una abdominoplastía y una liposucción en brazos, espalda, abdomen, piernas y papada. Toda esa grasa la transfirió a sus glúteos y, además, se sometió a un implante de mentón para armonizar su rostro.

Esta no es la primera vez que la joven se hace operaciones estéticas. En Chile, anteriormente ya se había hecho una rinoplastía y en 2020 se puso implantes mamarios.

"Quedaré toda una colombiana"

Mediante su cuenta de Instagram, Naya subió una foto en donde se le ve usando fajas en todo su cuerpo y también en su rostro. Sobre el clip escribió: "Quedaré toda una colombiana".

Allí la joven explicó que "tengo que estar tranquila con los movimientos y todo eso, ahí vamos de a poquito avanzando con mi recuperación".

"Actualmente no tengo nada de dolor, he estado con súper buena recuperación (...) Me siento bien, acá existe una especie de bomba de dolor, que es algo que podrían llevar a Chile, porque es maravillosa", aseveró.

Naya estará durante algunas semanas en Colombia, debido a que durante el postoperatorio deberá hacerse drenajes de forma periódica para maximizar los efectos de su cirugía.

Revisa algunas fotos de Naya

