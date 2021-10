Las polémicas fotos de Kylie Jenner desnuda y "ensangrentada" para promocionar su maquillaje para Halloween

La más pequeña del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, sacudió las redes sociales luego de publicar unas controversiales fotografías en las que aparece desnuda y ensangrentada para promocionar su nueva línea de maquillaje inspirada en Freddy Krueger.

La modelo multimillonaria, quien ha experimentado una increíble transformación física producto de las cirugías y otros tratamientos de belleza a los que se ha sometido, está esperando su segundo hijo con el rapero Travis Scott, con quien también tiene una hija en común, llamada Stormi, de tres años.

A pesar de que su embarazo ya se encuentra en una fase avanzada, la joven no descuida su negocio de maquillaje que la convirtió en millonaria y, como cada año, acaba de lanzar su última edición para la temporada de Halloween.

Las polémicas fotos de Kylie Jenner ensangrentada

La hermana menor de Kim Kardashian compartió en su cuenta de Instagram, varias imágenes del detrás de cámara de una sesión fotográfica que generó polémica entre sus más de 275 millones de seguidores.

En las gráficas, Kylie Jenner aparece con un aspecto escalofriante: empapó su cuerpo desnudo en sangre falsa, mientras posaba en un fondo completamente liso. Su cabello lucía mojado y pegado a su espalda.

En otras fotos de la campaña promocional, la joven aparece sentada en el piso de un dormitorio donde descansaba sobre sábanas de flores con un body blanco y botas de cuero rojas, detalló el Daily Mail.

Las publicaciones aluden a la línea de productos “Kylie x a Nightmare on Elm Street”, una colección limitada inspirada en la película en la que el villano Freddy Krueger se alimenta de adolescentes inocentes, señaló el portal.

Seguidores reaccionan

Algunos de los admiradores aún no se acostumbran a que Kylie Jenner ya no luzca como la niña inocente, de 10 años, que apareció en la primera temporada de “Keeping Up with the Kardashians” y no les agradó la temática de la sesión fotográfica.

“Esto es algo perturbador, especialmente porque estás embarazada. Pero esa es solo mi opinión, no importa”; “Esto necesita una advertencia”; “Bajo perfil perturbador”; “Simplemente no es necesario”, fueron parte de los comentarios dejados en el post.

