La actriz María de los Angéles "Marita" García, confirmó mediante su cuenta de Instagram que se encuentra embarazada, esperando a su primer bebé junto a su marido, Esteban Cabezas.

El anuncio lo hizo publicando una foto en donde se le ve a ella junto a Esteban, quien le está tocando el vientre, en medio de un montañoso paisaje.

En la descripción, la también instructora de yoga escribió: "Felices dos años de matrimonio mi amor, Esteban Cabezas. Hoy lo celebramos siendo 3 (4 con la chanchis). Cambios que tienen el delicioso sabor del aprendizaje juntos. Dos años en que he sido tan feliz. Felices 2, felices los 3".

La publicación obtuvo miles de 'likes' y cientos de comentarios de parte de sus seguidores y amigos, quienes no daban más de felicidad por la noticia.

"Felicidades", "disfruta este proceso", "lejos la mejor aventura", "qué hermoso", "qué lindo", "un abrazo a los dos", "lo presentía", "el secreto más lindo del año", son solo algunos de los más de 400 mensajes que le dejaron a la actriz.

¿Volverá a las teleseries?

Hace algunos años, Marita García tomó la decisión de alejarse de la pantalla chica. Recordemos que su último trabajo fue personificar a Maite Soto en "Verdades Ocultas", papel que hizo durante más de un año, retirándose de la producción a fines de 2018. Su rol se fue a vivir al sur de Chile dentro de la historia.

Actualmente, se encuentra viviendo alejada de Santiago, en la comuna de San Gregorio, con una vista privilegiada hacia la cordillera de los Andes.

En una foto que subió en junio de este año, en la cual de fondo aparece un cordón montañoso, Marita escribió: "Otro lunes de montaña, vida sencilla. Aquí hay poco que aparentar, poca superficialidad que sostener. Sin maquillaje, con ropa cómoda que pueda llenarse de tierra y semillas".

La actriz aseguró que ahora ve "muy lejano el tiempo de grabar en TV, siento que no quisiera vivir en ese ritmo otra vez. Me he vuelto lenta y eso me hace más feliz".

La publicación se llenó de comentarios donde muchos valoraron su decisión, aunque otros también lo lamentaron y desearon que pronto su talento vuelva a las pantallas chilenas.

