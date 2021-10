¿Qué tiene diferente en el rostro Adamari López? Fans generan polémica por su apariencia

Al lado de grandes estrellas de la actuación de Telemundo, se encuentra la presentadora puertorriqueña Adamari López. Su reciente transformación, no deja de causar polémica entre el público que sigue sus pasos y que ha visto cómo perdió 9 kilos, a través de un régimen alimenticio que inició de la mano de la organización que lidera Oprah Winfrey.

Cada aparición de la carismática artista produce una ola de comentarios, unos a favor y otros en contra. La mayoría de los seguidores celebra sus logros, bajo una disciplina que la llevó a recuperar su figura de manera asombrosa. Mientras que otros, ponen en duda que haya sido a través de un cambio de estilo de vida más saludable.

Sin embargo, la madre de la pequeña Alaïa continúa sumando éxitos e ignorando los malos comentarios que no suman a su nueva decisión de estar bien física y espiritualmente.

La foto de Adamari López con una sonrisa diferente

Adamari López salió igual de glamorosa en la quinta gala de “Así se Baila”, show en el que participa como juez en el concurso de baile del canal hispano.

En el reality, la conductora de “Hoy Día” no deja de sumar halagos de sus fans por sus diferentes vestuarios, con los que cada fin de semana deja atónitos a muchos por la versatilidad en su estilismo.

Luciendo un mini vestido en un rojo carmesí, Adamari López cautivó en un diseño de escote estilo halter que dejó su espalda al descubierto, con una falda ajustada y drapeada de un vuelo que se extendía hasta su cintura.

Sin embargo, en esta oportunidad los comentarios no faltaron, después que la ex de Toni Costa compartió en su cuenta de Instagram las fotos de su último outfit.

Muchos dejaron piropos a la boricua y la motivaron a seguir alcanzando sus logros: “Pareces una muñequita, mi Ada bella”; “Qué espectacular, mi Ada”; “Impactante belleza”, “Te ves bella y radiante. Nunca faltan los comentarios estúpidos”, insistieron en destacar sobre su belleza y nueva imagen.

Pero otros, se dieron a la tarea de hacer hincapié en los detalles. Fue así como algunos se preguntaron: “¿Qué se hizo en la cara, que está completamente diferente, casi ni parece ella?". Las especulaciones comenzaron en un debate en el que muchos dieron múltiples opiniones.

Algunos precisaron que la presentadora se realizó “algo en la boca” y, efectivamente la foto, deja ver que su sonrisa es diferente, así como sus dientes brillan en un blanco extremo.

Entre las celebridades, cada día es más recurrente la colocación de carillas para dejar en el pasado una sonrisa con la que no estaban conformes, o simplemente es el camino para evadir largos tratamientos.

En el ámbito de la odontología se habla de un procedimiento conocido como diseño de sonrisa, que abarca la ortodoncia para el arreglo de la ubicación de las piezas dentales.

“Adamari siempre ha sido muy linda, pero no entiendo, está muy cambiada en su cara. No parece ella”; “La veo diferente, no sé, sus labios, los ojos”, comentaron algunos de los seguidores.

Otros cibernautas siguieron insistiendo: "Arreglo de dentura, se mira divina".

Otros no estuvieron de acuerdo con el maquillaje y las pestañas postizas que le dieron una mirada extraña en su beauty look.

En el mes de junio de 2020, Adamari compartió con sus fans en su cuenta de Facebook, el tratamiento dental al que se estaba sometiendo con brackets para tener una dentadura perfecta.

Todo sobre Adamari López

Todo sobre Famosos