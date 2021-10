Adele protagoniza su primer Instagram "live" por sorpresa: Feliz y sin una gota de maquillaje

Adele produce sobredosis de adrenalina en sus millones de fans con solo una palabra. Y lo que menos esperaba el público es que la cantante regalara la más grande sorpresa: ¡Aparecer en un Instagram Live!

Desde que la imagen del número “30” comenzó a aparecer por varios países del mundo, todos presagiaron que se trataba del regreso más esperado en el mundo de la música y, no se equivocaron.

Como una cronología, muy bien estructurada, la historia del lanzamiento de su cuarto álbum se ha convertido en una exitosa seguidilla de actos que celebran que llegó el momento de escuchar su nueva producción discográfica. Esa que ya afirmó será su más grande inspiración musical.

45 minutos de pura emoción con Adele

Sin preámbulo alguno, Adele luciendo una polera oversize negra, decidió unirse a través de sus redes con sus fanáticos. Fueron 45 minutos de pura emoción desde que el rostro de la cantante apareció en la pantalla de millones de equipos. Sin una gota de maquillaje habló muy feliz de lo que serán sus temas.

Los ojos azules de la artista destacaron en su piel limpia y al natural, tanto que hasta un herpes labial se dejó ver en la transmisión. Son emociones que van y vienen y así lo está viviendo la reina del soul con su trabajo.

Sus manos extremadamente cuidadas, se robaron la atención. Una manicure de tendencias con uñas estilo almendradas brillaron en un tono negro. En el torso de su mano, el nombre de su hijo Angelo, se leía en el tatuaje que hace años se pintó en honor a su primogénito.

Los fans colapsaron los comentarios que iban y venían y el punto máximo ocurrió cuando la propia Adele filtró su sencillo promocional antes del 15 de octubre. Así dio play a su próxima canción, de la que brindó su primer vistazo a través de un clip por su cuenta Instagram.

“Easy On Me” sonó durante aproximadamente 43 segundos y entre sonrisas la cantante admitió que se metería en problemas antes de dejarla correr.

La voz de Adele se hizo presente y muchos deliraron de amor, aún incrédulos: “No hay oro en este río en el que me he estado lavando las manos desde siempre. Sé que hay esperanza en estas aguas, pero no puedo nadar cuando me estoy ahogando en el silencio, cariño déjame”, detalló el Daily Mail.

Sobre su disco contestó otra pregunta más: “¿En qué se basará mi próximo álbum? Divorcio, nena, divorcio”, exclamó con una gran sonrisa.

Muy feliz, se animó a interactuar con sus seguidores respondiendo nuevas preguntas que le hicieron. Una de ellas fue sobre su álbum favorito del 2021, y luego de pensar y con una mueca en su rostro, afirmó que “probablemente el de Drake”.

Fue sincera y a la vez bromeó, cuando le pidieron que rapeara el verso de la canción de la artista trinitense Nicki Minaj. Sin embargo, se negó con mucho humor. "No voy a rapear el verso de 'Monster' otra vez. Lo he hecho muchas veces. Todo el mundo piensa que soy un poni de un solo truco".

Su hermosa mascota llamada "Bob" también tuvo un espacio en el live. Alzando a su perro de abundante pelaje color miel, lo presentó y lo llenó de besos, mientras sonreía después de intentar que hiciera silencio.

De esa forma, Adele sorprendió a más de uno en una mañana sabatina del 9 de octubre de 2021, en la que muchos de sus fans lamentaron haber perdido la oportunidad de verla en vivo, y así lo hicieron saber en las redes.

Adele hizo un live hoy y adivinen quien estaba durmiendo 🤡😭 pic.twitter.com/n4HccQclSO — Luanna gonzalez (@LuannaGonzalez) October 10, 2021

Pregunta: ¿Quién es tu inspiración?

Adele: "¿Mi inspiración? Supongo que soy yo. Soy yo misma... Hice lo mejor para mí". pic.twitter.com/iYaKDN1Bvf — Adele Perú ³⁰ (@AdelePeruOF) October 9, 2021

Que bonita carita la de adele@Adele gracias por existir https://t.co/tv3zm2VCDG — 𓈉 (@trvcutruland) October 10, 2021

estoy escuchando los 43 segundos que Adele adelantó de su nueva canción, no me interrumpan. pic.twitter.com/AAcfBfPPR0 — Lu💛 (@Lu_SaAg) October 9, 2021

