Pin Montané cautiva con su nuevo look al estilo sirena: "El pelo largo me toma"

Cada vez queda menos para el esperado estreno de "Amar Profundo", la nueva teleserie nocturna de Mega, en la que participará la modelo y actriz Josefina "Pin" Montané.

En ese contexto, la intérprete de 33 años compartió el look que lucirá en la producción donde dará vida a "Marina".

Mediante el formato stories de Instagram dejó en evidencia que poco queda de su melena rubia con la que la conocimos.

Hace unas semanas, "Pin" impactó con una serie de fotografías en la que mostró que tinturó su cabelló de un tono castaño oscuro, muy diferente a su clásica cabellera blonda.

"Con tanto cambio de look en The Covers, me tenté en hacerme un cambio! Qué les parece?", señaló en esa oportunidad.

Nuevo cambio de look

Sin embargo, ahora Montané agregó un nuevo detalle a su transformación capilar que quiso compartir con sus más de 700 mil seguidores.

"¡El pelo largo de Marina me toma!", escribió la actriz en la breve secuencia al ritmo de la canción "Pelo suelto" de Gloria Trevi.

En el clip, Josefina luce sus extensiones de cabello cuyo largo se extiende hasta más abajo de la cintura, al estilo Rapunzel o sirena.

