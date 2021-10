La actriz chilena Susana Hidalgo debutó este viernes en las teleseries de Mega, de la mano de "Verdades Ocultas", con un personaje que se relaciona directamente con el nuevo villano de la producción, Mateo (Cristián Carvajal).

Susana se llama Antonia en la teleserie, y es una cómplice del papel de Carvajal, a quien conoce hace más de 20 años como su terapeuta, amiga "y algo más", reveló el villano en el capítulo emitido.

Cómplice de la venganza de Mateo

En este capítulo, Mateo comenzó su venganza contra Cristóbal (Matías Oviedo) por matar a su madre, Eliana Zapata (Mabel Farías), con varios balazos en su abdomen.

Por lo mismo, el villano quiere darle donde más le duele y lo primero que hizo fue atropellar a Martina (Camila Hirane), la "amante" de Cris.

Susana Hidalgo en "Verdades Ocultas"

Tras arrollarla con su automóvil, se fue a un sitio baldío donde quemó el auto, y quien lo fue a buscar tras quemar la prueba del delito fue Antonia, quien lo llevó hasta su departamento.

En la casa de Mateo, ella le insistía en que la venganza no era buena idea y que debía desistir de su plan, ya que solo le traerá más problemas a su vida. No obstante, las palabras no fueron oídas por el hijo de Eliana, ya que su único deseo actual es vengar la muerte de su madre.

De hecho, le recomendó que si no quiere ser cómplice de sus futuros actos, se devuelva al sur, el lugar donde ambos se conocieron por primera vez.

Este nuevo personaje se convirtió en tendencia en redes sociales, siendo lo más comentado en Twitter por los fans de "Verdades Ocultas".

Revisa las reacciones

Chucha … la terapeuta pa’ mala de Mateó durante 20 años sacó lo peor de él #VerdadesOcultas #VerdadesOcultas25años — Silvia Ficca (@Syficca) October 8, 2021

kieee era su terapeuta?? nooooo #VerdadesOcultas — Paulina 🥀 (@Paulinamstv) October 8, 2021

La psicologa tiene contacto con Gaspar me tinca #VerdadesOcultas — Carla Vargas (@Carla_shiqueshi) October 8, 2021

Chucha, necesito una terapeuta tan apañe como ella #VerdadesOcultas — Felipe Stipo (@FStipo) October 8, 2021

"Verdades Ocultas" se emite de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

Revisa el debut de Susana Hidalgo en "Verdades Ocultas"

