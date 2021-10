La "Barbie Humana" sorprende con osada sesión y entrega poderoso mensaje: "Soy hermosa por dentro y por fuera"

La “Barbie Humana” mostró por error su apariencia verdadera después de que se le olvidó aplicar un filtro mientras realizaba una transmisión en Instagram. Tras la falla, la modelo brasileña se defendió de sus críticos publicando un emotivo mensaje de amor propio.

Jessica Alves lució impresionante y desinhibida en una sesión de fotos en lencería. La chica, antes conocida como Rodrigo, mostró sin pudor su figura en las redes sociales.

Convertida en toda una personalidad de las redes sociales, recientemente también celebró el hito de un millón de seguidores en la plataforma digital de contenidos para adultos OnlyFans, donde recientemente abrió su cuenta, informó el Daily Mail.

Así se defendió la “Barbie Humana”

Haciendo caso omiso a sus detractores, la “Barbie Humana” desafió las opiniones de los “haters” en Internet y dejó ver su figura con una ropa íntima blanca, a la vez que intentó animarse con un inspirador escrito.

“Soy una mujer fuerte y poderosa. Estoy orgullosa de ser mujer y celebro las cualidades que tengo como mujer. No me define la opinión de otras personas sobre quién debería ser o qué debería hacer como mujer. Yo lo determino, nadie más”, escribió Alves en el post.

En el corto video de la influencer, se puede apreciar el detrás de escena de cómo fue el momento de la sesión de fotografía, donde deslumbró con actitud orgullosa y llena de sensualidad.

“No me dejan pasar por un puesto, título o promoción por ser mujer. Merezco todas las cosas buenas que se me presentan. Independientemente de lo que alguien pueda pensar, ser mujer no pone límites, ni límites a mis habilidades”, añadió.

“Puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Celebro mi feminidad y soy hermosa por dentro y por fuera”, agregó al final del largo texto que acompañó la publicación que generó cientos de “likes” y comentarios de sus más de 1.2 millones de seguidores.

Todo sobre Famosos