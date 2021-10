Daniella Durán desmiente romance con Arturo Vidal: Reconoce que de su parte "hubo una ilusión"

La periodista colombiana Daniella Durán, a quien hace algunas semanas se le sindicó como la conquista de Arturo Vidal, alzó la voz sobre los rumores que la relacionaron con el futbolista nacional.

Durán se contactó con la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, para aclarar por primera vez si hubo algo más con Vidal, con quien recordemos ella ya había negado tener una relación.

Y esta vez lo hizo nuevamente. "Siempre con Arturo nos la hemos llevado muy, pero muy bien. Es una gran persona, yo no tengo nada malo que decir de Arturo", señaló, aclarando que con él nunca hubo algo formal.

"Conocí a un Arturo más profundo"

"Nunca tuvimos una relación, porque no existió. No podemos hablar de una relación que no hay. Sí había una relación muy cercana. Digamos que nos estábamos conociendo. En ese orden de ideas, estábamos tratando de mirar a ver si podría haber algo que surgiera, algo mucho más", explicó.

Señaló eso sí que trataron de tener algo, pero la distancia "fue un factor fundamental" que impidió que su relación de amistad, evolucionara a un romance.

"Hubo una ilusión, no sé si de parte de él, pues de mi parte sí hubo una ilusión. Yo conocí a un Arturo mucho más profundo. Un Arturo con unos buenos sentimientos, dedicado, amoroso. Que ama a sus hijos, que ama a su Selección Chilena con toda su alma", ahondó.

Daniella, para cerrar, hizo hincapié en que cuando comenzó a salir con Arturo, el "King" se encontraba soltero. "Cuando yo empiezo esta cercanía, Arturo no tenía novia. Yo jamás hubiese aceptado algo así (si estaba pololeando)".

