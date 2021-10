Por errores de doblaje: Estas son las escenas que no entendiste bien de "El Juego del Calamar"

La serie "El Juego del Calamar" es, sin lugar a dudas, la más exitosa del momento, pero no ha estado exenta de críticas. Los fanáticos de la cultura coreana encontraron recientemente algunas fallas en la traducción de la producción estrenada en septiembre de este 2021.

En concreto, una usuaria de Twitter llamada Youngmi Mayer que asegura poder hablar coreano muy fluido, encontró algunas fallas en el doblaje de la ficción, los cuales calificó como una vergüenza.

"No quiero sonar presumida, pero hablo coreano con fluidez y vi 'El Juego del Calamar' con subtítulos en inglés y, si no entiendes coreano, en realidad no miraste el mismo programa. La traducción fue tan mala. El diálogo estaba tan bien escrito y no se conservó nada", aseguró de entrada.

Luego explicó que en un desglose de escenas, mostrará lo que deberían decir, "solo para que puedas ver lo que te perdiste. Es una pena. La traducción es extremadamente importante".

Si no has visto completa "El Juego del Calamar", te advertimos que en adelante la nota tiene algunos spoilers.

Los errores de traducción de "El Juego del Calamar"

La primera escena que dice que está mal traducida es cuando la #212 quiere participar en el equipo del #456, previo al juego de tirar la cuerda.

Jugadora 212

Allí ella dice, de acuerdo a la traducción original, "no soy una genia, pero lo he hecho igual", cuando en verdad lo que dice, de acuerdo a la tuitera, es "soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar".

Luego en el capítulo cuando el #456 está jugando a las bolitas con el #1, este último le dice que será su "gganbu", lo cual traducen de forma oficial como "ese amigo con el que compartes todo".

El momento en que define Gganbu el jugador #1

Sin embargo, Youngmi Mayer asegura que "gganbu" en realidad quiere decir que nadie tiene una propiedad de las cosas, sino que son de los dos. Es decir, no estás compartiendo porque estás jugando con algo que corresponde a ambos.

Revisa el video y el hilo de tuits de Youngmi Mayer

not to sound snobby but i’m fluent in korean and i watched squid game with english subtitles and if you don’t understand korean you didn’t really watch the same show. translation was so bad. the dialogue was written so well and zero of it was preserved — youngmi mayer (@ymmayer) September 30, 2021

ok i made this really fast so it’s not very good but these are the small examples i could find in ten mins pic.twitter.com/5kIsrlWDjq — youngmi mayer (@ymmayer) September 30, 2021

i want to make one more point before muting this.. how stupid is it that in this country the media run by and large by white people get to criticize art? they don’t even know what we are saying. this is language but same goes for food art music etc… — youngmi mayer (@ymmayer) September 30, 2021

Todo sobre Series Netflix

Todo sobre Netflix