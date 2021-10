Comienzan a restablecerse servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram

Luego de horas de permanecer caídos, durante la tarde de este lunes se comenzó a restablecer los servicios de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, que esta jornada presentaron una falla a nivel mundial.

Si bien las aplicaciones todavía no se encuentran completamente funcionales, usuarios de Twitter afirman que están operando de manera intermitente, sobre todo WhatsApp.

Si antes de las 13:00 horas las versiones web de las redes sociales no abrían y en las aplicaciones móviles los feed no cargaban, cerca de las 19:00 horas las páginas web ya se podían abrir de manera intermitente, y algunos usuarios aseguraron que la versiones móviles volvieron a estar operativas.

Sin embargo, la situación no sería la misma para todos, ya que algunos todavía no han visto reflejado el inicio del restablecimiento.

WhatsApp sería la red social que se encontraría más inestable, por lo que muchos usuarios todavía no se pueden comunicar a través de la aplicación, mientras que incluso hay quienes dicen que se volvió a caer dicho servicio.

Hasta el momento el conglomerado no se ha referido respecto al restablecimiento de sus redes sociales.

Pese a esto, cuando comenzaron a presentarse las fallas manifestaron que: "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".

