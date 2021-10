La vida de la pareja de Ítalo Passalacqua a tres años de la muerte del periodista: "Vivo de su pensión"

El domingo 3 de octubre, el recordado periodista de espectáculos Ítalo Passalacqua habría cumplido 76 años de vida. Recordemos que el icónico comentarista de cine falleció el 29 de septiembre de 2018.

Su pareja y conviviente civil, Patricio Herrera, conversó con LUN a más de 3 años de su muerte, revelando que durante este tiempo ha vivido principalmente en una parcela en Mantagua, aunque ha venido de forma esporádica a la Región Metropolitana, quedándose en el departamento que tenían ambos en Las Condes.

"Extraño ver películas"

"Entrar a la pieza de Ítalo no es fácil. No es porque no pueda, pero está su ropa y su olor. Me he ido quedando, pero Santiago es caro y yo vivo de la pensión de Ítalo", contó de entrada.

Por estos días, Herrera se encuentra solamente acompañado de Giacomo, el único perro que sobrevive de los cinco que tenían al momento del fallecimiento de Passalacqua.

Tras ser consultado sobre lo que más extraña de Ítalo, es enfático en señalar que "todo". "Los pocos momentos que teníamos juntos porque él trabajaba 16 horas todos los días. Teníamos un rito; después de 'SQP' y antes de las películas de las 15 horas, tomábamos desayuno junto con los perros", sumó.

Ítalo y Patricio en la Gala del Festival de Viña 2015

"Extraño ver películas porque ítalo tenía una opinión muy fuerte y quería que todos pensaran como él. El 26 de septiembre lo eché mucho de menos porque Colo Colo le volvió a ganar a la U y yo soy 'chuncho'. Él era de la Católica. Me habría 'palanqueado' toda la semana: 'Otra vez perdieron'", comentó.

Sobre su nueva rutina, narró que "desde que murió Ítalo me volví adicto a Internet. Aprendí a leer en inglés, pero no puedo hablar. También veo YouTube. No me atrae la televisión".

Su rol como cuidador

Ítalo Passalacqua tuvo un accidente de tránsito en 2015, que lo tuvo con movilidad reducida hasta el día de su muerte. En todo el proceso de rehabilitación, quien lo apoyó fue Patricio Herrera, el cual cuenta que tuvo que aprender de una kinesióloga cosas básicas como moverlo, para subirlo y bajarlo del auto, sentarlo en la silla e incluso bañarlo.

Ítalo y Patricio el día que firmaron el AUC

"En el día tenía que supervisarlo y llevarlo a terapia, manejar, darle los remedios. En una entrevista que dio a 'Primer Plano', tras salir de la clínica, Ítalo reconoció que 'yo no sé si hubiera actuado como ha actuado Pato'. Con esa frase me hizo sentir que no me equivoqué tanto como pensaba", reflexionó.

A 3 años de su partida, Patricio cerró diciendo que "estoy muy agradecido de él, fue mi partner". Ambos estuvieron juntos por casi 40 años.

