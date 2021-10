"Siento que me expusieron": Antonella Ríos se quiebra tras ser cuestionada por fotos eróticas en Pecados Digitales

Este sábado se emitió el segundo capítulo de Pecados Digitales, el nuevo estelar de Mega en el que los famosos se atreven a mostrar el contenido de sus celulares a todo Chile.

En este capítulo los participantes fueron el cantante Beto Cuevas, la humorista "Chiqui" Aguayo, el actor José Antonio Raffo y la actriz Antonella Ríos.

La polémica por las fotos de Antonella

Fue precisamente la participación de Ríos la que causó una de las "polémicas" del episodio, ya que tras ser cuestionada por una historiadora feminista respecto a las fotos eróticas que la actriz comparte en el sitio web "Unlok".

A la actriz se le mostró un tuit en el que la historiadora feminista María José Cumplido cuestionaba este tipo de plataformas.

"Only Fans reproduce la cosificación de las mujeres aunque pueda generar mayores ingresos. Reproduce el problema clásico", decía el tuit de la también candidata a diputada.

Ante esto, Antonella expresó que no concordaba porque esa es una crítica que siempre ha recibido incluso por sus papeles dramáticos como en la película "Los Debutantes" o la teleserie "Brujas".

"En el momento que yo decido y me empodero de lo que yo quiero hacer dejo de ser cosificada, porque estoy yo teniendo la batuta y el sartén por el mango", defendió la actriz.

"Siento que me expusieron"

Pero en ese momento María José Cumplido apareció en un contacto con el estudio en el cual explicó su punto respecto a la reproducción que estas plataformas hacen de las formas clásicas de cosificación de las mujeres.

Al momento de despedir el contacto Antonella hizo ver su molestia y con voz quebrada declaró lo expuesta que se sintió por la "encerrona".

"Estoy súper tostá, porque siento que me expusieron en la parte que vino la mina... Me sentí súper expuesta", expresó al borde de las lágrimas la actriz.

"Estoy mal, porque además no estoy bien en general, entonces me dio lata... Estoy en un momento de mi vida difícil, recién hace poco tiempo se murió mi perro, estoy sensible, me siento siempre cuestionada y además me sentí mal, súper mal", explicó.

Al respecto, la conductora del espacio, Javiera Contador, dijo entender el dolor de la actriz y explicó que la dinámica se había dado para generar un debate que al ser un tema tabú generalmente no se trata.

Revisa el momento:

Pecados Digitales se transmite todos los sábados a las 22:15 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Todo sobre Pecados Digitales

Todo sobre Famosos chilenos