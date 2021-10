"Sin dolor no te haces feliz": Beto Cuevas detalla en Pecados Digitales cita de Tinder que terminó en cachetada

La noche del sábado se emitió el segundo capítulo de Pecados Digitales, el nuevo estelar de Mega en el que los famosos se atreven a mostrar el contenido de sus celulares a todo Chile.

En este capítulo los participantes fueron la actriz Antonella Ríos, la humorista "Chiqui" Aguayo, el actor José Antonio Raffo y el cantante Beto Cuevas.

La fallida cita de Tinder de Beto Cuevas

Dentro de las dinámicas del programa el jurado de The Covers reveló que había utilizado la aplicación de citas Tinder en Estados Unidos, pero que uno de sus encuentros no terminó como esperaba.

"Me salió una vez una chica en Estados Unidos, una gringa loca", contó Cuevas ante la expectación de Javiera Contador y los demás invitados al programa.

"Me gustaba, salimos a comer algo y después fuimos a mi loft a tomar algo... Empezamos, como dicen en México, a cachondear, nos dimos unos besitos, pero te juro, en el primer momento nos dimos unos besos y de repente me empuja y me pega una cachetada en la cara", dijo impactando a los presentes en el estudio.

"Me tocó el nervio óptico y yo vi una luz azul, como en los monos animados vi estrellas, y eso no lo acepté para nada porque me pareció, o sea, yo no creo en la violencia, ni jamás le pegaría a una mujer, pero tampoco que una mujer me pegue a mí", agregó.

"Como vi la estrella me dio tanta rabia, le dije con mucho control 'Por favor, te voy a pedir que tomes tus cosas y te retires'", dijo el cantante sobre la mujer que nunca más volvió a ver.

Respecto a las razones de la mujer para tener dicha actitud, Beto Cuevas cree que podría haberse debido a dos cosas: "Un juego medio erótico que quería que yo también me pusiera violento... Y la otra es que quería una excusa para ser violentada y demandar".

