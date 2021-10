La condición de Thalía para regresar a las telenovelas: "Quiero ver si me convencen"

Thalía inició su carrera artística desde muy pequeña como cantante, profesión que ejerce actualmente con mucho éxito. Sin embargo, la fama le llegó con la actuación y su momento cumbre lo vivió con las telenovelas “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”.

Luego de protagonizar estos exitosos dramáticos, la intérprete mexicana decidió dedicarse íntegramente a la música, donde ha hecho colaboraciones con grandes artistas y muchos de sus temas han copado las carteleras musicales.

Y a sus 50 años, Thalía no abandona la idea de regresar algún día a la televisión, algo que anhelan muchos de sus fans que derramaron lágrimas con las interpretaciones de la actriz.

Thalía quiere un papel que la entusiasme

La mexicana no tiene inconvenientes para regresar a las telenovelas, pero su experiencia la lleva a ser más selectiva que cuando comenzó su carrera a los 15 años, y prefiere esperar para seleccionar con tino su próximo papel, uno que le genere pasión y entusiasmo, según reveló en una entrevista difundida por el portal Quién.

"Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guión que me haga sentir 'vaya, este es el personaje que quiero'. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen", comentó la intérprete.

La esposa de Tommy Mottola, con quien tiene dos hijos, recordó que una de sus historias favoritas fue “María la del Barrio”, porque interpretó a una mujer "valiente, atrevida y que dice las cosas como son, del corazón a la boca".

“Era muy orgánica, muy real, muy sincera y llena de amor. La gente lo sintió la primera vez que salió en televisión y lo vuelve a sentir ahora en la era digital. Me encanta”, añadió.

Orgullosa de sus raíces latinas

Pero por ahora los fanáticos de Thalía tendrán que conformarse con verla cantar en sus pantallas, oficio al que le tiene mucho agradecimiento. Así lo dijo cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Haber tenido el honor de obtener una estrella, más que un logro personal, es un reconocimiento a toda la comunidad latina que vive en este país, que trabaja incansablemente para alcanzar sus sueños”, escribió en un post de Instagram.

“Me siento orgullosa y agradecida de mis raíces hispanas y de poder contar nuestras historias a través de la música. ¡Gracias por tanto!”, agregó.

