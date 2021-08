Thalía sorprende a sus 50 años practicando un deporte olímpico: "Me da enfoque"

Thalía ya tiene 50 años y lo celebra más vital que nunca. La cantante y actriz mexicana sorprende no solo por su talento para el espectáculo, pues también dejó impactado a sus seguidores de las redes sociales al difundir fotos de sus prácticas de un deporte olímpico que, según ella, le da enfoque y le permite sentir felicidad.

Esta no es la primera vez que la cantante muestra su afición por las actividades físicas, pues recientemente se dejó ver en una arriesgada postura de yoga mientras disfrutaba de la playa.

El baile también es lo de ella, pues lo ha practicado en los escenarios y también en la vía pública, donde hace poco dio rienda suelta a unos creativos pasos que su esposo, Tommy Mottola, logró grabar desde su vehículo.

Así practica Thalía el deporte olímpico

A sus 50 años de edad, Thalía continúa en movimiento. Para celebrarlos compartió un emotivo mensaje donde expuso su filosofía de vida. "¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas", dijo al inicio.

Además se refirió al paso de los años: "Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano".

Esa forma de ver el mundo, la hacen una mujer dinámica que no teme a los retos. Así lo demostró al compartir con sus fanáticos las imágenes de una práctica de tiro con arco y flecha, donde ella era la protagonista.

Con ropa holgada en tonos pasteles y una gorra negra, que la ayudaba a recoger su cabello, lleva un koala marrón, con la indumentaria protectora recomendada para este deporte olímpico complementaba su atuendo.

“Cada día haz algo que te dé felicidad. Para mí es el tiro con arco y flecha. Me da enfoque, me trae al momento presente, me permite escanear mi cuerpo y afinar movimientos que con el día a día uno pierde contacto por tanta distracción. Es de reto personal, de mejorar y fortalecer mental y físicamente en cada tiro”, escribió la artista en el carrusel gráfico.

Thalía reconoce en su publicación que ama practicar esta disciplina e invita a sus más de 17 millones de seguidores a buscar cosas que les brinden tranquilidad y alegría. También agradeció a la atleta Linda Ochoa por hacerle llegar las herramientas para ello.

El moderno arco que usaba la intérprete de “¿A quién le importa?” era de color negro, con unos apliques fucsias, que combinaban con los protectores de sus brazos. De acuerdo a las instantáneas y a la actitud que ella mostraba, logró acercarse mucho al blanco en esta ocasión.

Todo sobre Thalía