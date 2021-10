Hija de "El Puma" revela que sigue intentando reconciliarse con su padre: "Hasta que la barrera caiga"

Liliana Rodríguez Morillo, la hija mayor de José Luis Rodríguez, "El Puma", sigue intentando una reconciliación con su padre, quien desde hace más de 30 años rompió cualquier tipo de vínculo con ella y su otra hija, Lilibeth.

Las hermanas Morillo, como se les conoce, son producto del primer matrimonio que el cantante tuvo con la también artista venezolana Lila Morillo, de 81 años. Todas viven actualmente en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, el conflicto entre el intérprete de “Pavo Real” y sus hijas ha trascendido de manera recurrente a los medios de comunicación y, aunque ambas partes dicen que están dispuestos a sanar las heridas, esto sigue sin concretarse.

Acusan a hija de "El Puma" de no ser cristiana

Fue precisamente la hija primogénita de "El Puma" quien sacó nuevamente a relucir el conflicto cuando habló sobre su padre durante un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el clip, Liliana Rodríguez, visiblemente molesta, "estalló" en contra de las críticas de algunos seguidores, quienes la señalaron de no ser cristiana por la relación tan fracturada que tiene con su progenitor.

"Se van a molestar diciendo que odiamos a nuestro padre ¿En qué momento hemos dicho que odiamos al 'Puma'? No sean idiotas. Esto no se trata de esto. En ningún momento se ha dicho que lo odiamos", dijo en una parte del video.

Además, reveló que hasta hace apenas unos días intentó una reconciliación: “Hasta ayer (28 de septiembre) se hizo otro intento de acercamiento porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios le place y lo vamos a seguir haciendo en fe hasta que la barrera caiga, hasta que la cadena se rompa en el nombre de Jesús”, insistió.

“¿Por qué no? ¿Por qué me voy a dar por vencida ahora? Que me encuentro en mi mejor momento”, dijo en referencia al proceso que vive, en el que ha bajado más de 20 kilos.

Asimismo, admitió que ella nunca se ha considerado una “santurrona” y que, al contrario, está lejos de ser perfecta.

“Nunca he dicho que no he cometido errores (...) pero soy, al igual que el resto de mi familia, un proyecto en proceso”, señaló.

Críticas despiertan la ira de Liliana Rodríguez

Antes de dar las duras declaraciones, Liliana Rodríguez había publicado una imagen invitando a una actividad en una iglesia cristiana, en el que ella participaría como cantante. Un acto que fue considerado por algunos como incongruente cuando aún mantiene una relación deteriorada con parte de su familia.

“Perdone a su padre que la trajo al mundo, sea más condescendiente. El rencor enferma, eso no justifica que tenga un poco de humildad, está es mi apreciación”, comentó una usuaria en la publicación. Mientras que otros señalaron que para acudir a este tipo de eventos se tenía que pagar o diezmar una cantidad de dinero muy grande.

Ante la ola de mensajes negativos, insistió: “No le tengo que rendir pleitesía a nadie, pero sí me interesaba aclarar algunas cosas, porque hay gente que le gusta crear conflictos para que la gente dude y se confunda, pero ustedes nos conocen y seguiré alabando y cantando a Dios”, cerró.

