¡Tremendo susto! Shakira fue atacada por unos jabalíes en un zoológico de España

Shakira vivió una terrible experiencia en un zoológico cuando fue atacada por dos jabalíes. La famosa cantante colombiana narró emocionada a través de las redes sociales cómo fue el enorme susto que pasó.

La esposa Gerard Piqué ha dedicado los últimos días de vacaciones a compartir más con sus hijos y se dio la libertad de mostrarse más abierta con la intimidad de su familia, luego de mantener con mucho celo la vida de Sasha y Milan.

Así que los fans de la intérprete de “La tortura” han tenido la oportunidad de ver a la artista en su faceta de madre, cocinando panqueques, surfeando con los chicos o mostrando orgullosa “la patada voladora” de Sasha, su “pequeño ninja”.

Así contó Shakira el ataque de jabalíes

En este empeño de Shakira por dedicarse a pasar más tiempo con los niños, la llevó a hacer una travesía a un zoológico de Barcelona, en el lugar donde fue atacada por los jabalíes.

En un video que difundió la pareja del defensa del Barcelona, se le escucha aún exhausta contando los hechos, de los cuales fue testigo su hijo mayor, y mostrando el estado en que quedó el bolso que estuvieron cerca de llevarse los animales.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me atacaron en el parque”, dijo. “Me han atacado y me han reventado todo y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono”, relató.

“Al final me han dejado el bolso... ¡Me los he enfrentado!", aseguró ya de vuelta en la seguridad de su casa.

Milan, su primogénito, estuvo ahí para ver el resultado del forcejeo con los jabalíes. “Milan di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”, se le escucha gritar a la cantante al dirigirse a su hijo mayor, quien prefirió no dar testimonio de la historia y seguir caminando en dirección a la sala.

