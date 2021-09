"Me pidió matrimonio": Cecilia Bolocco contó detalles de su actual relación amorosa en "Pecados Digitales"

La exmiss Universo, Cecilia Bolocco, fue una de las participantes del nuevo estelar de Mega, "Pecados Digitales", donde reveló íntimos detalles de su vida personal y amorosa.

En la primera edición del espacio también estuvieron presentes Maly Jorquiera, Bombo Fica y Princesa Alba.

Sin embargo, fue Bolocco quien se robó la atención en las incómodas dinámicas que los participantes debieron resolver. En concreto, la diva chilena se sometió al "Deep Test" y entregó reveladoras respuestas sobre su actual relación con el empresario José Patricio "Pepo" Daire.

"Es el amor de mi vida"

Ante la pregunta de si tenía en mente casarse, la también diseñadora confesó que quien ha sido su pareja desde hace seis "me pidió matrimonio". Sin embargo, los planes de llegar al altar quedaron en espera debido a la enfermedad de su hijo Máximo.

En este sentido aclaró que "no volvimos a hablar del tema" y bromeó con que "capaz que se arrepintió".

Respecto al futuro de su relación con Daire, Bolocco comentó que su gran deseo. "Lo que nos falta es vivir juntos, tengo ganas de dar ese paso", afirmó.

Asimismo, Cecilia fue consultada sobre la importancia del sexo para ella en una relación. "No es tan importante fíjate... No es tan importante, tengo 56 años. Para una relación de amor me es más importante la dimensión del alma de la persona que tengo al lado", dijo.

La última pregunta, en tanto, fue directo al hueso: "¿Pepo Daire es el amor de tu vida?", le dijo Contador. "Sí", respondió la diva chilena con una sonrisa.

Revisa las declaraciones de Cecilia:

