¿Cuál es el personaje de Bad Bunny en "Narcos: México"? Así luce el reguetonero en la serie de Netflix

El ascenso de Bad Bunny hacia el estrellato no se detiene y avanza de manera vertiginosa. Ahora en su faceta como actor deslumbra con su debut en la tercera y última temporada de la serie "Narcos: México" que transmite Netflix.

En la historia el trapero dará vida a Arturo 'Kitty' Paez, un joven rico de la alta sociedad que se ve atrapado por el mundo de los carteles de las drogas y se convierte en sicario del bando de Ramón Arellano Félix.

Esta sería la tercera experiencia de Benito Martínez como actor. Anteriormente debutó en el cine con “American Sole” y actuó junto a Brad Pitt en el film “Bullet Train”, que se estrenará en 2022, según publicó Los Angeles Times.

Así luce Bad Bunny en "Narcos: México"

La última temporada de "Narcos: México" tendrá 10 capítulos, se estrenará el 5 de noviembre y está ambientada en los años noventa, cuando comienzan a sentirse el poderío de los carteles en el país azteca y las características de personaje interpretado por Bad Bunny se adaptan a la época.

En unas imágenes difundidas por Netflix, se puede ver al intérprete boricua vistiendo con una chemise roja, cadena de oro, unas gafas de sol oscuras, pantalones de rayas y un llamativo peinado de lado y engominado.

En unas declaraciones difundidas por TV Notas, Carlo Bernard, uno de los creadores de la serie, comentó que la idea de integrar al puertorriqueño al elenco es captar a televidentes jóvenes.

"Con la noticia, todos los menores de 30 años de la oficina se volvieron locos. Dije, probablemente debería prestar más atención a esto. Se puso a sí mismo en la pantalla y es muy agradable de ver y te sientes atraído por él de forma innata", dijo Bernard.

Por su parte, el cantante también se mostró feliz de formar parte de la producción. "Me encantó la Narcos original, así que cuando anunciaron Narcos: México, me convencieron. Me siento honrado de formar parte de la serie", dijo el cantante entusiasmado con su personaje, según la publicación mexicana.

"Kitty es un tipo carismático al que le encantaba verse bien. Le gustan las cosas bonitas y me siento muy identificado con eso", añadió.

Todo sobre Bad Bunny

Todo sobre Famosos