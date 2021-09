La reflexión de Yamila Reyna sobre la maternidad: "No vine a este mundo a tener hijos"

¿Ser madre o no? Es una pregunta constante que le realizan a las mujeres. Sin embargo, no necesariamente es el deseo de todas.

Quienes han traído un hijo o hija al mundo, saben que es una gran responsabilidad, que implica tiempo, madurez, deseo, y por sobre todo, mucho amor. Y para la actriz argentina Yamila Reyna, tal como ella misma afirmó, convertirse en madre no es una meta en su vida.

Hace unos días, fue entrevistada en un programa de Radio Agricultura, en el que conversó sobre muchos temas, uno de ellos, fue la maternidad.

"No tengo la madurez suficiente para ser mamá, no es algo que me llame la atención en la vida. No es una meta para mí, no tengo proyectos de tener hijos, para nada", señaló la comediante.

La mujer de 42 años, confirmó su idea de solo enfocarse en sus proyectos. Hace poco, se dio cuenta que le gusta mucho la cocina, y, además posee múltiples talentos, como la actuación, o el stand up.

Por otro lado, concluyó que "ser mamá es una gran responsabilidad, y yo no vine a este mundo a tener hijos.

