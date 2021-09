El influencer Leo Méndez Jr., hijo del cantante nacional del mismo nombre conocido como DJ Méndez, preocupó a sus fanáticos en redes sociales tras revelar que se sometió a una compleja operación en su nariz.

Mediante sus historias en Instagram, el joven apareció con un filtro que le deformaba su cara, aunque se podía apreciar que estaba utilizando un parche en su nariz.

Cirugía reconstructiva

"Me cuesta hablar y respirar a la misma vez por la boca, porque no puedo respirar por la nariz ahora, ya que tengo algodones", expuso en una historia de la mencionada red social.

Méndez indicó que su cirugía fue de correción, ya que su nariz quedó con problemas tras haber sufrido una golpiza hace unos dos años.

"Es una corrección que me hicieron, porque hace dos años a mí me maltrataron y me pegaron entre tres personas. Desde ese entonces mi nariz quedó chueca, y solamente pude respirar por un lado", explicó.

Agregó que "una parte se infectó con pus y todo durante dos años, así que al final hoy me pude corregir la nariz".

La agresión

Fue en 2019 cuando Leo Méndez Jr. vivió una fuerte agresión, la cual lo dejó con secuelas hasta el día de hoy. Sobre el caso, el joven comentó que uno de sus agresores se encuentra en la cárcel.

"El principal de los tipos cayó por maltrato. Fueron dos hombres y una mujer contra mí (...) Estoy contento, porque ha sido una lucha larguísima en temas de salud respiratoria y mental, pero ahora está todo llegando a su fin", finalizó.

