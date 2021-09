"Me siento confiada": Conoce a la hija mayor de Douglas y Ana Sol Romero y la carrera que quiere estudiar

El pasado 14 de septiembre, la hija mayor del cantante Douglas y Ana Sol Romero, Julieta cumplió 18 años. La joven, que ya cumplió su mayoría de edad, no celebró con fiestas ni CON un evento masivo.

"Fuimos al parque temático Universal's Island of Adventure y al evento Halloween Horror Nights de Universal. Fue bastante divertido", dijo la joven a LUN, quien aprovechó de revelar además cuáles son sus planes a futuro.

Y es que Julieta está en la edad de elegir una carrera universitaria, pero ya la tiene "clarita". "Aún no sé donde iré, pero sé que quiero estudiar animación digital", confesó.

"La animación está en todos lados"

Su gusto por la animación se debe a que tiene deseo de dar vida a las historias que es capaz de crear. De hecho, reveló que le gustaría "hacer mi propia película animada en el futuro".

Sus planes son estudiar animación en Estados Unidos, donde a su juicio, "la carrera está bastante desarrollada y el campo laboral es grande. Si lo piensas, la animación está en todos lados: en los aeropuertos, los reportes médicos, tutoriales, las noticias".

En películas estadounidenses vemos que cuando los jóvenes se van a la universidad, se separan de sus padres yéndose a vivir a otros estados, a varias horas de su casa familiar. Una realidad que también tendrá que vivir Julieta.

"Hay días donde me siento confiada de dar ese paso y otros días me viene el bajón porque no es irse a la casa de al lado: si estudio en otra ciudad pueden ser horas de viaje. Sí hay una universidad muy buena de animación llamada Ringling College of Art and Desing in Sarasota, Florida. No importa porque será, sin duda, una nueva etapa en la vida", reflexiona.

Ya titulada, le encantaría tener su propio estudio de animación, siguiendo el camino de autogestión que han hecho sus padres en sus respectivas carreras. "Hay hartos hijos que a medida que crecen dejan de ver a sus padres como sus hérores o ídolos, pero honestamente a mí no me ha pasado. Los admiro aún más, en especial ahora que sé todo el trabajo detrás de sus logros", finaliza.

