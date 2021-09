The Covers: El secreto de Santiago Meneghello para no equivocarse

Luego de haber perdido en el duelo contra Andrés Sáez, quien hizo tributo a Luis Jara, el actor Santiago Meneghello pasó directo a la noche de eliminación en "The Covers".

"Olvidame tú", fue la canción con la que Meneghello rindió homenaje al cantante español Miguel Bosé, con la cual demostró la versatilidad de su voz con una versión más madura que la anterior.

Sin embargo, comentó que el interpretar canciones en donde el autor tiene edades distintas, puede ser todo un desafío, el que puede resultar o muy bien, o muy mal.

"A veces hacer diferentes momentos de un artista, puede significar cosas nuevas o malas en relacion a la devolución que te den, efectivamente Miguel Bosé de 20 años no tiene la voz de Miguel de 40 años", afirmó.

El secreto para no equivocarse en una presentación

A pesar de que no era la primera vez que Santiago estaba en una jornada de eliminación, realizó un espectáculo impecable, en donde, en las devoluciones del jurado, contó un pequeño secreto.

Beto Cuevas le preguntó si él había realizado algún tipo de meditación anteriormente, y el imitador de Bosé, afirmó que minutos antes, estuvo analizando en calma el por qué se equivocaba tanto.

"Hoy estuve conversando mucho con mi cabeza y preguntándole por qué tiene tantas ganas de cambiar las letras. Hoy no me pasó, pero he tenido que por sobre la marcha decir: 'no era la letra, bueno, no importa'. Y efectivamente, hoy medité", confesó.

