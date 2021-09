Una divertida anécdota de la época universitaria compartió el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, que involucra directamente a Diana Bolocco y su hermana, Cecilia.

Recordemos que ambos fueron compañeros, no de la misma generación, de la escuela de periodismo de la Universidad Católica.

La anécdota de Neme

El periodista recordó que cuando era un universitario, en pleno auge del programa "Viva el Lunes", una profesora le pidió que le realizara una entrevista al humorista Álvaro Salas, uno de los conductores del espacio.

Él no lo pudo conseguir, pero se le ocurrió, al saber que Diana estudiaba en su misma Universidad, pedirle que lo acercara a Cecilia, otra de las animadoras del extinto programa, con el objetivo de tener una conversación con la reina de belleza.

Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. "Te pedí ayuda y me dijiste, 'no, yo ahí no puedo hacer nada, mi hermana está en Estados Unidos', y sabes qué nota me saqué, ¡un uno!", reveló Neme de forma categórica.

Diana le comentó entre risas que "si me hubieses entrevistado a mí hubiera sido diferente... lo que pasa es que yo no existía (televisivamente) en ese tiempo".

"Por lo que no te ayudé en ese tiempo, te he ayudado tanto ahora que no tienes nada que decir", cerró Bolocco, confesando además que es tres años mayor que José Antonio.

