"¿Por qué se llevaron a mi hijo?": Joaquín enfrenta a Melissa por el secuestro de Mateo en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. Joaquín enfrenta a Melissa por el secuestro de su hijo Mateo.

Joaquín, el padre de Mateo, finalmente despierta luego de que Dante lo "durmiera" al encerrarlo en el búnker donde tiene secuestrado al pequeño y a Melissa, enfrentándose a la mujer.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

"Te voy a sacar de aquí"

El emocionante reencuentro entre Joaquín Acevedo y su hijo Mateo es marcado por un "te voy a sacar de aquí" de parte de su papá, mientras el pequeño lo ayuda a quitarse las cintas.

Sale de aquel cuarto y ve a Melissa, dándose cuenta de que ella era la mujer la cual vio merodear en el patio de Dante Covarrubias.

Es ahí cuando intenta escapar, pero la mujer lo detiene. Joaquín protege a su hijo y le pregunta: "¿Por qué se llevaron a mi hijo?"

La joven le pide que no grite, pero un desesperado Joaquín insiste: "¿Por qué lo secuestraron? ¿Quién te pagó?”, le pregunta.

“No sé si alguien te pagó o te ordenó esto, pero por favor déjame salir. Déjame llevar a mi hijo a su casa. Yo no hablaré con la policía, no diré nada", le promete a Melissa. Es ahí cuando él la interperla y le dice que él sabe que se trata de Melissa, lo cual ella niega rotundamente.

El primer encuentro de Melissa y Mateo

Melissa nuevamente comienza a recordar, específicamente cuando Dante baja hasta el búnker y le trae en brazos a "Mateo".

El hombre llega diciendo que “Nachito” está vivo y que sobrevivió. Melissa lo toma en brazos y lo abraza, siendo "obligada" por Dante a reconocerlo como tal.

Teresa se entera de los maltratos de su hermana

Flavia y Teresa Betancourt se encuentran en la comisaría. Teresa se percata de los moretones que tiene en su cara y se preocupa inmediatamente.

"¿Qué pasó?" le pregunta, a lo que Flavia responde que fue "un accidente". Mientras ello sucede, Javiera se acerca y le pide que le cuente a Teresa, asegurando que su hermana colocó una denuncia y constatación de lesiones.

Desaparición de Joaquín

Teresa habla con Gonzalo Leiva sobre su relación, asegurando que Paty, la esposa del subcomisario, ya sabe absolutamente todo y que ella ya habló con Teresa.

Luego, la mujer saca a relucir los maltratos que sufre Flavia, a lo que Leiva le confirma que Flavia es víctima de violencia intrafamiliar y que Joaquín fue uno de los testigos.

"Me hubiese llamado", le dice Teresa y le cuenta que está con el teléfono apagado, a lo que Gonzalo le dice que quizás no quiere hablar con nadie, más considerando lo que ha pasado últimamente.

"No soy culpable"

Para sorpresa de todos, Álvaro Infante llega a la oficina de Bianca, luego de que filtraran el video donde ambos mantenían relaciones sexuales.

El sujeto es tajante cuando dice que "yo no tengo a mateo. No soy culpable y ustedes, me conocen, saben que soy incapaz de hacer una cosa así y ninguno fue capaz de levantar la voz por mí".

"Me crucificaron y me tiraron a la policía", sentencia el sujeto, a lo que Bianca reacciona gritándole, pidiéndole que se vaya del lugar.

Es ahí cuando Infante le dice a Bianca que es Zaldaña el que estuvo detrás de todo esto después que ella le contara absolutamente todo. "Te puso una trampa y caíste. Pisaste el palito", sentencia él antes de irse.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.