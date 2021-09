Vendedora en Patronato y garzona: Los trabajos de Nathalie Vera antes de llegar a "#PobreNovio"

Una de las revelaciones actorales de la nueva teleserie de Mega, "#PobreNovio", es Nathalie Vera, actriz de nacionalidad venezolana que ha sabido ganarse el cariño del público.

Vera llegó a Chile hace cuatro años y, en un principio, tuvo trabajos alejados del rubro escénico antes de llegar a la teleserie.

"Fue muy demandante"

"Yo fui garzona, vendedora de Patronato, vendía ropa al mayor", contó a un programa de YouTube, en donde reconoció que esas profesiones fueron complicadas porque el sueldo pagado estaba condicionado al cumplimiento de metas.

"Fue muy demandante y dije un día, 'no, chao'", añadió, consiguiendo un nuevo empleo, pero como recepcionista en una clínica dental. Ese fue su último trabajo antes de hacer el casting para "#PobreNovio", donde finalmente quedó seleccionada.

"A mí no me han regalado nada, todo lo he buscado yo. Buscaba en Instagram casting actriz, casting teleserie, y fui haciendo de extra y si veía a un señor con una cámara montada, le decía: 'Hola, soy Nathalie Vera, actriz, cualquier cosa me avisas', y me decían, ya bueno ponte allá", rememoró.

Hasta que un día la llamaron desde el Área Dramática de Mega, donde le dijeron por el teléfono: "Mira, estamos buscando una chica con tu perfil" para un casting, al cual ella asistió, junto a otras mujeres, pero reconoció que nunca se enfocó en ellas porque estaba muy centrada en ganar el cupo en la teleserie.

La xenofobia en Chile

Como hemos explicado anteriormente, un largo camino es el que ha recorrido Nathalie para llegar a la teleserie, y no ha estado exento de dificultades.

Al llegar a Chile, se topó, de acuerdo a sus palabras, con un país clasista y xenofóbico. De hecho, reconoció que al segundo día de su arribo al país, le dijo a su novio: "Vámonos, porque me siento incómoda, te miran por encima del hombro (...) eso me hizo sufrir mucho".

"No fue todo el tiempo, pero sí hubo cosas puntuales que me hicieron sentir fuera de onda, fuera de foco", reflexionó, aunque reconoció que ahora, gracias a la gran ola migratoria de venezolanos a Chile, los comentarios cada vez son menos.

Puedes ver a Nathalie Vera como la tierna Génesis en "#PobreNovio", de lunes a viernes a partir de las 20 horas, justo antes de Meganoticias Prime.

