"Esto no puede volver a ocurrir": Alcaldesa de Viña del Mar lamenta la suspensión del Festival

¿Qué pasó?

Luego que se decidiera suspender por segundo año consecutivo el Festival de la Canción de Viña del Mar, la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, afirmó que la situación no se puede repetir y que el año 2023 el evento se tendrá que realizar.

Con el voto de nueve de los 10 concejales, la edición del verano 2022 no se llevará a cabo, al igual que este año 2021, la que no se ejecutó debido a la pandemia de coronavirus.

"No puede volver a ocurrir"

Ripamonti sostuvo que la suspensión del Festival "es una lástima en el sentido de lo que significa económicamente para la ciudad, pero también en el sentido de lo que significa en términos afectivos de nuestro patrimonio cultural y que hay que cuidarlo".

Además, recalcó que: "Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que tener mejores bases de licitación, tenemos que tener la ciudad abierta para tener las mejores transacciones y que el Festival de Viña del Mar se tenga que hacer el 2023. Y que no sólo se haga, sino que sea el mejor que cualquier persona haya visto".

La decisión

La alcaldesa explicó que otra de las opciones que tenían era "entrar a una afrenta judicial, con todas las de perder frente a los canales de televisión".

"Sé que uno siente que los aforos se han abierto, pero la verdad es que el modelo del Festival de Viña supone que se tiene que hacer un estándar que cada año tiene que ser mayor y mejor que el anterior", aclaró.

En ese sentido, detalló que: "Lo que se decidió hacer es salir con una alianza estratégica con los canales de televisión para que ellos colaboren, y se pusieron a trabajar para que Viña del Mar esté en el epicentro de Chile, con los mejores eventos. Con que Viña sea el lugar preferencial para la realización de eventos de espectáculo, de teatro".

Las excusas de los canales organizadores

Los canales organizadores, TVN y Canal 13, expusieron que: "La prioridad es cuidar la salud de las personas... se debe afrontar que existe un riesgo real de contagio lo que conllevará la suspensión del mismo".

Asimismo, señalan que hay "incertidumbre respecto a la efectividad de la vacuna a largo plazo", puntualizando que en febrero de 2022 existen 5 meses del proceso de revacunación comenzado en agosto.

En cuanto a los plazos, acotaron que "los tiempos de producción del Festival en un escenario normal es de al menos 6 meses, que se extiende en la situación actual por la incertidumbre".

Referente a lo económico, hicieron hincapié en que para que fuera viable, es necesario "contar con el aforo completo de la Quinta Vergara para la venta de tickets para las seis noches de Festival", y que de seguir el plan Paso a Paso, sea el municipio o un tercero quien financie los boletos no vendidos.

Y en cuanto a lo artístico, acusan que los artistas internacionales "no han abierto su agenda para Latinoamérica a mediano plazo producto de la incertidumbre sanitaria en la región".

Añadieron que: "En caso que un artista confirmado no se pueda presentar por contagio de Covid, no hay opción de reemplazo. Si se vendieron entradas se pueden devolver, pero el programa de televisión no se podría emitir".