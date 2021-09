Megan Fox impacta en los VMAs 2021: Su vestido de transparencia se hizo viral

En una nueva edición de los premios MTV VMAs, Megan Fox fue el centro de las miradas y supo acaparar los comentarios a la hora de hablar de las celebridades y sus vestidos. La estrella estadounidense eligió un mini vestido en transparencia que no dejó casi nada a la imaginación.

A solo minutos de que la actriz de 35 años hiciera su entrada al Barclays Center de Nueva York, del brazo de su novio cantante Machine Gun Kelly, las fotos de su traje ocupaban las redes sociales haciéndose viral rápidamente en el mundo entero.

La imagen de la artista se ha vuelto controversial en su estilo desde que inició su relación con el rapero de 31 años. Sus apariciones en las alfombras rojas son atrevidas, con trajes muy sensuales y reveladores que dejan a la vista mucha piel, precisó el portal Woman.

Y un ejemplo de ello fue su traje negro con aberturas al frente y una falda con drapeado en transparencia, que acaparó la atención en los Billboard Music Awards 2021, celebrados el pasado mes de mayo.

Considerada una de las actrices más hermosas del espectáculo, Megan Fox nuevamente causó furor en los premios MTV. Su vestido de la firma Mugler logró encender las redes, al mostrarse extremadamente sensual en un traje en color nude que caía por encima de sus tobillos en una fina transparencia.

Para muchos, la actriz coprotagonista de la saga “Transformers” estaba "como desnuda", pues cada centímetro de su cuerpo quedó a la vista de todos con una confección ajustada a su tonificado cuerpo, con finas tiras en un corpiño que fue la única pieza que llevó otro tipo de tejido que ocultó su busto, detalló el Daily Mail.

Sus piernas y busto quedaron expuestos confirmando el cuidado que da a su alimentación y rutinas de entrenamiento para lucir esas medidas.

El vestido incluyó un juego de semi curvas que se extendían por todo el diseño de brillantes dorados. Y lo más impactante fue la diminuta lencería que utilizó en color beige.

Su estilismo completó el polémico traje. La larga melena en negro azabache la llevó suelta, con el efecto mojado que le dio el toque más sensual a su look. Su maquillaje en tonos nude, muy al natural acentuó sus llamativos labios.

De accesorio solo eligió unos anillos con alguna pedrería, además de unas sandalias de plataforma en cuero brillante, anudadas a sus tobillos.

Y la noche cerró con el altercado entre el novio de Megan y la estrella de la UFC, Conor McGregor, quienes protagonizaron un encuentro que terminó en unos empujones por doquier.

El deportista pidió una foto al cantante, petición que fue negada por Machine Gun Kelly, quien dijo no, desencadenando el enfado en el conocido luchador después que un ademán brusco del artista provocara que se le derramara una bebida sobre su traje.

La acción de los guardaespaldas evitó que todo pasara a mayores, separando a los involucrados, pero los videos del momento captaron el impasse que también se hizo viral en todas las redes.

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him 🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭😭 #VMAs #ConorMcGregor #MGK pic.twitter.com/qXnfvCHWCa