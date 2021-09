Conor McGregor protagoniza una fuerte pelea con Machine Gun Kelly en los MTV VMAs

Este 12 de septiembre volvieron a la "normalidad" los MTV Music Awards y con ello, también las polémicas en torno a estos premios. Este evento fue realizado en el Barclays Center de Brooklyn, EEUU.

Tras presentaciones remotas, los VMA's volvieron a la carga. En esta ocasión fue la estrella de UFC, Conor McGregor, quien protagonizó una pelea a los puños con el rapero Machine Gun Kelly.

Solo unos minutos que pisaron la alfombra roja y ambos famosos se vieron involucrados en un confuso altercado, donde incluso tuvo que intervenir seguridad.

Según informó TMZ, Conor le habría pedido una foto al rapero, cuyo nombre real es Colson Baker. MGK se negó, lo que fue detonante para que hubiese una pelea. El cantante empujó al luchador, quien tambaleó y derramó su bebida.

Ambos tuvieron que ser separados, afirmó Page Six. "McGregor estaba listo para lanzar puños", dijo una segunda fuente al mismo medio. "Seguridad estaba teniendo problemas para detenerlo", aseguró. No obstante, existen otras fuentes que aseguran que el luchador le lanzó la bebida a Kelly, ofuscando al artista.

Fueron los fotógrafos los que estaban más enojados, afirman otras fuentes, ya que esperaban que MGK y Megan Fox, actriz y novia del rapero, caminasen por la alfombra roja de los premios.

MGK & McGregor going at it at the VMA’s pic.twitter.com/MNCtgkJdIw