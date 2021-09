Mon Laferte decidió darle un giro a su look actual, y así lo evidenció en una nueva fotografía compartida en redes sociales en la que mostró a sus fanáticos el nuevo tono de cabello que escogió.

Hace varios días la intérprete nacional anunció una feliz noticia, se encuentra embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el mexicano Joel Orta. En este contexto, la artista se ha mantenido activa a través de Instagram, donde ha comentado diversos aspectos de esta nueva etapa.

De hecho, hace unos días uno de sus seguidores le dejó un comentario mediante la dinámica preguntas y respuestas, donde aseguró que embarazada luce "terriblemente más hermosa", algo que ella agradeció, aunque recalcó que anímicamente no se siente así.

"Tengo el autoestima por el suelo jaja, con este pelo sin podérmelo pintar, y las hormonas", escribió la chilena en ese entonces, sobre una foto donde muestra las raíces negras de su cabellera.

"Me extrañaba"

Sin embargo, la voz de "Amor completo" publicó una postal en la que se mostró feliz por su nuevo aspecto, ya que dejó atrás el tinte anaranjado de su cabello y retomó el clásico negro.

"Volví! Me extrañaba. Adiós zanahoria", comentó sobre la imagen, que rápidamente se llenó de halagos.

Al parecer la cantante habría optado por una tintura sin amoníaco, lo que permitiría poder cambiar de aspecto sin químicos que pudieran hacer daño al bebé en gestación.

Frente al post, sus seguidores destacaron que prefieren verla con el cabello oscuro: "Me encantas con ese look", "Te ves mejor así", "Creo que todos extrañábamos ese look tan tuyos", fueron algunos de los comentarios que se leen.

