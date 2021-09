Un chileno está dando de qué hablar en México. Se trata de Paulo Rojas, quien logró cautivar a la exitosa cantante Lucero gracias a su impecable imitación de Miguel Bosé.

Rojas se presentó en el programa "El Retador", que trata de una competencia en donde existen tres tronos, uno para el canto, uno para una pareja de baile y otro para la imitación.

Quien salga campeón del capítulo, acumulará dinero, y en cada episodio llegará otro aspirante para retar a quien esté sentado en ese momento en el trono, y si le gana en un enfrentamiento de su disciplina, logra convertirse en el nuevo campeón.

"Eres igualito a él"

Esto fue lo que le ocurrió a Paulo Rojas, quien llegó para desafiar a Verónica Linares, como el español Miguel Bosé, dejando impactada a Lucero.

"Cuando salió, yo dije '¿es Paulo o es Miguel?', eres igualito a él... Yo toda mi vida he sido fan de Miguel Bosé, siempre lo he seguido, desde que tenía 12 años. Y es que yo te veo en tu cápsula y no te pareces a Miguel, ahora te veo acá y eres Miguel Bosé, está increíble", señaló la artista, quien llenó de elogios al chileno.

Rojas logró llegar a la fase final, retando a la imitadora que venía ganando en episodios anteriores, quien emulaba a Rocío Durcal, aunque no tuvo la oportunidad de realizar el duelo con ella, puesto que voluntariamente renunció al programa, aunque igual cantó una canción de la española antes de irse.

De esta forma, el chileno está sentado en el trono hasta la próxima semana al menos, donde llegará un nuevo retador a intentar quitarle el cetro del espacio mexicano.

