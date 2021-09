Así luce el protagonista de "ET, El Extraterrestre" tras 39 años de su estreno

La década de los 80, sin duda alguna, marcó a toda una generación con la cantidad de material creativo que emergió durante esos años. Nuevos rostros aparecieron, marcando el debut de grandes artistas de diferentes áreas.

Henry Jackson Thomas Jr. fue uno de ellos. En 1981, con solo 9 años de edad, tuvo su primera aparición en la industria cinematográfica, dentro del film “The Steeler and the Pittsburgh Kid”, pero no fue hasta el año siguiente que consiguió la popularidad a nivel mundial, siendo recordado, con mucho cariño, hasta el día de hoy.

Su trayectoria

En 1982, fue elegido para ser el protagonista de “E.T, El Extraterrestre”, papel que lo llevó a la fama por su impecable y profesional actuación, a pesar de ser un niño con poca experiencia actoral.

“Elliott”, fue el nombre del personaje que logró conmover y emocionar a espectadores de todas las edades, sacándole lágrimas, incluso, hasta el propio director Steven Spielberg.

Pero Thomas no se quedó estancado en la película del tierno alienígena. Mientras avanzaba la prestigiosa época ochentera, participó en numerosos comerciales infantiles y en películas, como Misunderstood (1984), Cloak & Dagger (1984), Frog Dreaming (1986), Murder One (1988) y Valmont (1989).

En los 90, al ser un adolescente convirtiéndose en adulto joven, continuó su carrera, pero con otro tipo de actuaciones. Fue parte de “A Taste for Killing” (1992), “Beyond Obsession” (1994), “Indictment: The McMartin Trial” (1995), Riders of the Purple Sage” (1996), “Moby Dick” (1998), “Happy Face Murders” (1999), entre otras.

Ya en el nuevo milenio, y transformado en todo un hombre mayor de 30 años, participó en grandes filmes como A Good Baby (2000), 11:14 (2003), Honey Baby (2003), Dead Birds (2004), The Hard Easy (2005), Desperation (2006), Paranormal Activity (2007), Suffering Man's Charity (2007) y Red Velvet (2009).

Más tarde, en 2016, hizo de cura en Ouija: El Origen del Mal, y en 2017, fue uno de los personajes principales en Gerald 's Game.

Actualidad

Hoy en día, el actor que le dio vida al fiel amigo de E.T, tiene 49 años de edad, tres hijos y vive en una casa similar a la de la cinta que lo impulsó al estrellato, ubicada en Los Ángeles.

Según una entrevista para el diario "Mirror", Henry, increíblemente, aún conserva como un tesoro el buzo rojo con el que inmortalizó al dulce y curioso niño de primaria, hacer ya casi cuatro décadas.

Mira aquí cómo luce actualmente

