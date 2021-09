Una feroz pelea con la colombiana Pilar Ruiz marcó el paso de Kathy Bodis por el reality "Pareja Perfecta" y se convirtió en uno de los momentos más tensos de los programas de telerrealidad en Chile.

Por ese entonces Bodis, quien ya había participado en "1910" y se había desempañado como conductora del "El Tiempo" en Mega, despegaba poco a poco en la televisión chilena. Si bien durante la década del 2010 fue un rostro habitual de las pantallas, poco a poco comenzó a alejarse del medio.

Polémica pelea

Corría el 2012 y Kathy Bodis salía abruptamente del reality "Pareja Perfecta" de Canal 13 acusando una agresión por parte de Pilar Ruiz. Todo había comenzado con una "guerra de comida" que se salió de control y en la que acusó a Ruiz de arañarla y hasta sacarle el pelo.

Todo se descontroló luego de que la colombiana juntara en una pala restos de comida que estaban en el suelo y se los tirara en la cabeza a Bodis, esta última no dudó en responder con una cachetada que terminó con las dos peleando en el suelo.

"Con las dos manos me tomó de la cabeza y empezó a tirarme el pelo. Yo me defendí como pude y terminamos en el suelo... me vi con arañazos, sangre en los brazos y me di cuenta de que Pilar me sacó mechones de pelo", dijo en ese entonces a "Primer Plano". Tras la nula intervención de la producción del programa, Bodis optó por dejar el reality.

Canal 13

La defensa a su novio indio

Posteriormente Kathy comenzó a participar en programas juveniles como "Calle 7" de TVN y de espacios de farándula, en donde poco a poco llegó a ser una de las conductoras de "En Portada", en UCV Televisión.

Ya alejada de la televisión, Bodis sorprendió en 2018 cuando salió con todo a defender a su entonces novio Sudhir Goklani, un empresario indio que recibió varias burlas por su aspecto físico.

"En gustos no hay nada escrito, para mí este hombre sí es guapo y para otros quizás no. Partiendo por ahí, creo que ya no deberían juzgar. Se pasaron lo superficiales que son algunas personas", dijo en su momento a LUN.

Instagram

Planta de lujo

Ya entrado en esta década, fue en marzo de este año cuando Bodis fue objeto de varias críticas en redes sociales luego de que intentara vender una planta en casi $200 mil pesos. En esa ocasión varias personas adujeron que la influencer se "había excedido" con el precio, pero esta se defendió.

El espécimen en cuestión era un "bananero", una planta tropical que es común encontrar en tamaños pequeños, pero que Bodis compró en $215 mil, al ser un ejemplar que superaba los dos metros.

"La gente paga una millonada por un iPhone, pero encuentran que un árbol que nos da oxígeno está caro. Siento que la vida está al revés", se defendía hace unos meses en LUN, pese a no lograr convencer a sus seguidores.

Instagram

El presente de Kathy Bodis

Actualmente Bodis ha aparecido esporádicamente en la televisión, en donde ha tenido participaciones, por ejemplo, en programas como "Pasapalabra", pero hoy está enfocada en su trabajo como asesora de imagen y maquilladora.

Es a través de Instagram, en donde tiene 140 mil seguidores, que Bodis comparte algunos de sus tips y consejos de belleza, además de mostrar algunos de los resultados de sus trabajos de maquillaje y asesoramiento.

Si bien han pasado sus años de mayor exposición mediática, Kathy Bodis continúa conservando su belleza y la simpatía que la caracterizó desde un principio.

Así luce hoy Kathy Bodis

