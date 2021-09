Así se recupera del coronavirus esta actriz de "Pasión de Gavilanes": Aún necesita oxígeno

A más de un año de anunciar que contrajo Covid-19, Danna García aún sufre las terribles secuelas que le dejó la enfermedad.

La actriz de “Pasión de Gavilanes” utiliza una cámara hiperbárica para minimizar las consecuencias.

La intérprete de Norma Elizondo fue una de las primeras celebridades latinas en decir que contrajo coronavirus, y se contagió cuando estuvo en Madrid, España. García reveló también, en ese entonces, que dio positiva varias veces después de su recuperación.

La artista siempre mantuvo al tanto a sus seguidores de cómo evolucionaba de su recuperación y, durante el tiempo que estuvo en casa, hizo un llamado a respetar las normas de bioseguridad para prevenir los contagios.

Actriz aún necesita oxígeno

Danna García compartió en las historias de su cuenta de Instagram cómo es sometida a tratamiento en el interior de un cámara hiperbárica para recibir oxígeno, a pesar de que ha pasado un año y varios meses desde que adquirió el coronavirus.

La actriz de “Pasión de Gavilanes” realizó un recorrido por la bóveda para enseñar a sus fans como era su interior, mientras se podía ver con una mascarilla recibiendo el tratamiento médico.

La recuperación de Danna García ha sido muy lenta y las secuelas del Covid-19 son terribles. La artista comentó en una entrevista a People, que su esposo la ayudó a recitar poemas como método de recuperación.

García refirió también que sufre de vértigos y que le es difícil mantener el equilibrio.

"Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la si­lla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo", comentó.

