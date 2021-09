¿Por qué "Ángel para un final" es considerada la canción de Felipe Camiroaga?

Es inevitable al escuchar la canción "Ángel para un final" de Silvio Rodríguez, (o el cover de Los Bunkers), no acordarse del fallecido conductor Felipe Camiroaga.

La canción se transformó en todo un himno póstumo del animador, quien recordemos, murió hace 10 años atrás, el 2 de septiembre de 2011, en el trágico accidente de Juan Fernández.

Pero, ¿cómo fue que dicha melodía del cantante cubano fue asociada a Felipe Camiroaga? La explicación se remonta a varios años atrás, antes que él falleciera.

"Ángel para un final" y Felipe Camiroaga

Todo ocurrió hace más de dos décadas, cuando Camiroaga conducía el programa "Pase lo que pase" junto a Karen Doggenweiler. En ese entonces, el "Halcón de Chicureo" fue consultado por "¿cuál es la canción que eligirías para tu funeral?", y Felipe sin pensarlo dos veces respondió: "Ángel para un final".

El productor de televisión que fue uno de los amigos más íntimos de Felipe Camiroaga, Daniel Sagües, recordó esa anécdota y comentó a La Cuarta que en una de las conversaciones que sostuvo en el funeral, pidió que colocaran "Ángel para un final".

Felipe Camiroaga

"Tengo un recado de Felipe, lo hablamos hace más de 10 años y me lo habrá dicho 10 veces. Me dijo ‘hue... cuando yo me muera quiero que en mi funeral me pongas esa canción'", dijo.

En 2009, en una entrevista con Monserrat Álvarez, Camiroaga reiteró su fanatismo por la canción originalmente interpretada por el cubano.

"Es la canción más linda de la vida, que es de Silvio Rodríguez, se llama ‘Ángel para un final’. Que la disfruten y se emocionen con ella", comentó en dicha ocasión.

Escucha "Ángel para un final"

Versión de Silvio Rodríguez

Versión de Los Bunkers

