Leo Rey acusa que cuando fue vocalista de "La Noche" le pagaban "100 lucas": La banda le respondió

Sigue el fuego cruzado entre la agrupación "La Noche" y uno de sus históricos cantantes, Leo Rey. Y es que un nuevo capítulo se escribió esta semana, el cual refuerza la "mala onda" con la que se fue el vocalista de la banda chilena.

Recientemente, Leo contó en un programa de CHV, los problemas económicos que vivió mientras se encontraba en "La Noche", en una de sus eras más exitosas.

Los problemas económicos de Leo Rey

Rey confesó que, si bien le tiene cariño a la agrupación, aseguró que vivió malos momentos financieros siendo parte de ella, acusando que se aprovecharon de su inexperiencia sobre los escenarios.

"Con el retiro del 10%, imagínate, yo no tenía ningún peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos", señaló.

Reveló que una vez alcanzó a ver un contrato que firmó "La Noche" cuando tocó en Estación Mapocho, donde pudo observar que el mánager cobró $13 millones por el show, confesando que lo que él recibió de eso fueron "100 lucas".

Asimismo, comentó que había inconsistencia al momento de recibir sus pagos. "Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme", agregó.

"Todos andábamos al tres y al cuatro, nadie se pudo asegurar, yo creo que todos están en la misma", remató. Sin embargo, las cosas no quedaron allí, puesto que "La Noche" respondió.

La respuesta de "La Noche"

Un medio chileno hizo eco de los hechos narrados por Leo Rey en Facebook, y recibió una escueta pero directa respuesta de parte de la banda chilena.

Esto porque "La Noche" solamente se limitó a comentar en la publicación posteando la canción "Mentiroso", que el mismo Leo Rey interpretó cuando era parte de la agrupación.

Respuesta de Leo Rey

