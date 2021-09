Mateo agrava su estado de salud y le complica el panorama a Dante en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando la situación para los protagonistas. Ahora es Mateo quien comienza a agravar su estado de salud.

El secreto del secuestrador de Mateo y Melissa ya fue revelado, resultando ser el tío del pequeño, Dante Covarrubias. Posteriormente, el secuestro de la mujer, y el lugar de donde los tienen ocultos.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

"Las verdades no siempre sanan"

El matrimonio de Joaquín y Teresa comienza nuevamente a tambalear luego de que la periodista descubriera que él siempre supo que no era padre de Mateo.

Y es que antes de encontrarse con su esposa, Joaquín visita a Álvaro Infante, exigiéndole que le diga donde está su hijo. A ello, el periodista niega todo, asegurándole que no lo tiene.

Es por ello que ambos entablan una conversación con la condición de que se digan la verdad. "No puedo confiar en ti, no puedo creer en nada de lo que me dices", le dice Teresa. "Tú sabías que Mateo no era tu hijo".

La discusión toma fuerza y Joaquín la culpa a ella, que de no haberle dicho de la relación con Álvaro, probablemente no estarían en esa situación. "No te echo la culpa", dice él. "Las verdades no siempre sanan", complementa el médico.

Acevedo argumenta que siempre tuvo dudas de que fuera su hijo y que por eso se hizo el examen, pero que el secreto se lo iba a llevar a la tumba. "Se nota que no me conoces. Deja de decidir por mí", le pide Teresa. Es en ese entonces que la mujer recuerda a Gonzalo, sus palabras y el beso.

La crisis de los 50

Miranda, la hija de Dante y Flavia, desaparece luego de haber decidido irse de la casa. Ante la desaparición, Dante inmediatamente culpa a su madre, diciéndole que "tu único trabajo es preocuparte por la Miranda y lo haces mal".

En adición, le pregunta que dónde estuvo que no estaba cuidando a su hija, procediendo nuevamente a humillarla. "Échale una mirada al carnet, no eres una pendeja", dice, refiriéndose a la relación que lleva con Javiera. "Es patético".

Tras ello, Covarrubias decide ir a buscarla. "¿Qué harás?", le pregunta ella. "Voy a buscar a la hija que abandonaste por tu crisis de los 50", le responde él.

La salud de Mateo se agrava

Melissa y Mateo continúan en el búnker, donde están secuestrados por Dante Covarrubias y tío del pequeño hijo de Joaquín y Teresa.

La mujer lo llama por su nombre y él insiste en que no se llama Nachito, que se llama Mateo. "¿De dónde sacaste ese nombre? Tú te llamas Ignacio", dice la mujer. "Me llamo Mateo", le responde el pequeño.

Posterior a ello, la "madre" de "Nachito" le promete papas fritas pero él insiste en que tiene hambre. Por ello, es que Melissa le da un poco de turrón, no obstante, resulta peor. Mateo comienza a retorcerse de dolor.

Es ahí cuando Melissa le quita el pedazo de turrón de la boca y al verse el dedo, ve rastros de sangre provenientes de la infección que tiene el niño por el dolor que le aqueja.

En los próximos capítulos de "Demente"