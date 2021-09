Fue el 31 de agosto del 2017 cuando la vida del exparticipante de realitys, Ignacio Lastra, cambió para siempre. Un grave accidente automovilístico que derivó en un incendio, lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Durante estos casi 4 años, Lastra se ha sometido a una intensa recuperación para recuperar su condición física que tenía previo al accidente, y ha hecho parte a sus seguidores y fanáticos de esto.

Esta semana Ignacio sorprendió a sus fans tras subir un video a torso desnudo, donde se puede apreciar cómo luce actualmente.

Al ritmo del tema "In the end" de Linkin Park, Lastra aparece posando frente a un espejo, donde se puede apreciar que posee un fibroso abdomen.

Ignacio Lastra volvió al modelaje

En febrero de este 2021, Ignacio Lastra comunicó que recibió una propuesta para que volviera al modelaje, carrera que ejerció hasta su accidente de 2017.

"Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea, yo no cumplía con los requisitos", señaló a LUN en ese entonces. Sin embargo, una tienda del retail en Chile le ofreció ser rostro de su nueva campaña otoño-invierno y, tras meditarlo, decidió aceptar.

"Me propusieron volver a modelar, me contaron un poco en qué consistía. Para mí no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve", agregó.

Sin embargo, tras conocer el enfoque de la campaña, la aceptó, puesto que buscaba "la inclusión y romper los paradigmas de belleza. En lo personal pensé: '¿por qué tendría que vivir escondido sin poder trabajar en lo que sé hacer?'. No tengo por qué esconderme por estar quemado o no poder trabajar en eso. Creo que sirve de inspiración para la gente que cree que no puede hacer muchas cosas".

"Con esto rompí mis propios paradigmas. Pensé que un modelo tenía que tener ciertas cualidades y ahora yo mismo me estoy dando cuenta de que no cumplo eso, pero me siento modelo, porque proyecto otra cosa, no solo físico. Este es el primer paso y me entusiasma, pero no solo modelar, sino que sirva lo que estoy haciendo, que dejé algo", cerró.

