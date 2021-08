Este jueves Netflix dio a conocer quienes son los actores que aparecerán en la tercera y última temporada de "Luis Miguel, la serie".

Nuevos personajes que marcaron la vida del "Sol de México" se harán presentes en los nuevos capítulos de la producción, y entre ellos, estará una mujer que robó el corazón del cantante.

Hablamos de la artista estadounidense Mariah Carey, con quien "Luismi" mantuvo un mediático romance entre los años 1998 y 2001.

Quien dará vida a la intérprete de "All I Want for Christmas" es la británica Jade Ewen, de 33 años, que es una reconocida cantante, compositora y actriz. Algunos la recuerdan por ser parte de la banda Sugababes.

Los otros actores que participarán en la serie

Además de Jade Ewen, también se sumarán los actores latinoamericanos Plutarco Haza como Humberto; Sebastián Zurita como Alex adulto; Carlos Ponce como Miguel; Alejandra Ambrosi como Karla; Miguel Rodarte como Daniel; Mauricio Abad como Sergio adulto y Antonio Mauri como Julian.

Asimismo, Diego Boneta se repetirá el protagónico de Luis Miguel, y también otros intérpretes que ya hemos visto en las temporadas pasadas se harán presente nuevamente, como Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Gabriel Nuncio, Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz y Axel Llunas.

De momento, no se conoce la fecha en que será estrenada la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie", que marcará el fin de la producción inspirada en el astro mexicano.

