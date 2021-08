La actriz de "Demente", Paz Bascuñán, sorprendió en redes sociales al mostrar un radical cambio de look, con el que se despidió totalmente de su personaje, Teresa Betancourt.

Mediante una historia de Instagram, Bascuñán publicó una foto de su nueva cabellera, la cual recortó sobre sus hombros, es decir, una corta melena.

Asimismo, también optó por cambiar el tono de su pelo, y se puede ver que ahora tiene un tono castaño un poco más claro que al que nos tenía acostumbrados.

En la imagen se puede ver a la actriz con una amplia sonrisa, etiquetando a los estilista responsables de su nuevo look.

Las secuelas que sufrió su pelo en "Demente"

Hace algunas semanas, Paz Bascuñán subió una foto en donde explicó que su cuerpo sufrió severas secuelas físicas por su personaje de Teresa Betancourt. En una foto donde aparece con moretones en sus brazos, confesó lo que vivió ella debido a "Demente".

"Me topo con esta imagen y alucino con la naturaleza de nuestro oficio. Por más que tu cabeza sepa que es ficción, tu cuerpo lo vive como real. Tan real que te quedan moretones de verdad y tu corazón se acelera realmente, y te salen lágrimas reales", narró de entrada.

Agregó que en las escenas dramáticas, "se te aprieta el pecho y te duelen las escenas, porque interpretar el rol de una mujer que pierde un hijo ES doloroso, y también es real. Existe".

Paz complementó su mensaje señalando que "Demente" le hizo abrir "abrí una pequeña puerta por la que me asomé a mirar que le puede pasar al cuerpo y al corazón de esa mamá".

Abrir esa "pequeña puerta", le provoco secuelas. "Adelgacé, se me cayó el pelo, tuve insomnio y eso que me asomé bien agarrada a la manilla, porque mi cabeza sabía que era una ficción. Yo terminaba de grabar y me subía a mi bici y llegaba a mi casa a abrazar a mis críos".

La actriz finalizó su mensaje entregándole a las madres que han sufrido el secuestro o pérdida de un hijo un "abrazo con el más sagrado de los respetos".

