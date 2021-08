En mitad de la selva valdiviana: La nueva vida de Daniel Guerrero, el recordado cantante de "La Sociedad"

Uno de los duetos musicales más recordados de los años 90 en Chile fue "La Sociedad". Compuesto por Pablo Castro y Daniel Guerrero, sacaron varias canciones, siendo una de las más conocidas "Nada quedará".

Actualmente, el dúo está disuelto, y los dos están en etapas diferentes de su vida. Guerrero se encuentra viviendo en Valdivia, junto a sus 3 hijos menores.

"Estoy en la mitad de la selva valdiviana. Me vine a una vida absolutamente nueva, que no conocía. Me rodean solo árboles, no veo vecinos, no tengo ruidos, salvo un pájaro carpintero. Es otra conexión con la vida. Estos son unos cerros llenos de gente loca, como nosotros que se arrancaron, jajajá", contó el cantante a LUN.

El hombre dejó la capital para "priorizar la crianza de nuestros hijos y la pandemia ha potenciado mucho más eso. Para mí es una vida muy bonita de vivir a mi edad (...) llegó un momento en Santiago que no tenía la misma motivación para crear y trabajar en mi carrera".

La actual rutina de Daniel

Actualmente en Valdivia, el hombre se levanta temprano y las mañanas las dedica a la limpieza de su casa, mientras que en la tarde trabaja en su música. "La vida acá es mucho más tranquila y el tiempo te alcanza para hacer todo", narra.

El hombre también ha aprovechado de vincularse con la naturaleza junto a su familia, "salimos mucho a recorrer senderos y siempre es una cosa muy magnética. Es una etapa que también quiero representar en mi trabajo", confiesa.

"A veces la vida necesita que perdamos un poco la razón, que hagamos cosas como venir a un bosque, encontrar que acá está mi futuro. En este lugar quiero quedarme y seguir haciendo música", remata.

