"Lo mucho que me haces falta": Karen Bejarano dedica emotiva publicación a su fallecida abuela

La cantante chilena Karen Bejarano, conocida también como "Karen Paola", sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación dedicada a su abuela Ana, quien padecía Alzheimer y que falleció hace algunos años.

A través de Instagram, la exchica "Mekano" escribió un sentido mensaje a la mujer y destacó que pese a su condición de salud, siempre mantuvieron una estrecha relación.

"Tristemente comenzó a olvidar a todos, pero a mí jamás me olvidó", expresó.

"No existe en este mundo alguien con quien pueda compararla. Simplemente fue única. Ha sido la persona que más cuidó de mí, la que más me apoyó, la que más me defendió, más me consintió", detalló mediante el formato stories de la plataforma.

"Lo mucho que me haces falta"

En la publicación, la participante de "The Covers" mostró un cuadro con la foto de Ana y se refirió a la enfermedad que padeció en sus últimos años de vida.

"Se demoraba en responder, pero me miraba a los ojos y me decía: 'Karen, ¿por qué te fuiste tan lejos?'. Yo vivía en Puerto Varas, nos extrañábamos demasiado", relató.

Finalmente concluyó el texto con palabras de agradecimiento: "Gracias por tu hermosa alma, tu mirada angelical y tu sonrisa traviesa. Gracias por permitirme sentirme amada por ti. No sabes lo mucho que me haces falta".

Revisa la publicación de Karen Bejarano

Todo sobre Famosos chilenos