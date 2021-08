Khloé Kardashian sorprende con un nuevo look de cabello: Le dijo adiós al alisado

Khloé Kardashian sorprendió alejándose de su característico peinado alisado y apareció con un look natural de cabello ondulado de estilo salvaje, que tomó por sorpresa a sus más de 170 millones de seguidores en Instagram.

La tercera hermana de Kim Kardashian ha sido blanco de innumerables críticas en más de una ocasión por los internautas que la acusan de abusar de los filtros para parecer más bella de lo que es, algo que ella desmiente.

Sin embargo, ahora la modelo parece deslastrarse de la presión por parecer perfecta o encajar en los estándares de la moda y belleza y, en un gesto de aceptación, ahora quiere tener una apariencia más real.

Una muestra de esto es que recientemente Khloé Kardashian publicó en su cuenta de Instagram un carrusel mostrando una serie de imágenes y un video, donde se aprecia su nuevo look.

"Muy rara vez uso mi cabello con su textura natural. Me siento linda con eso. Por favor, no arruinen este sentimiento", escribió la madre de True en el post adelantándose a los comentarios de los “haters” de Internet.

La primera de las fotos es un “close up” donde se puede ver detalladamente cómo luce su pelo, los rizos dorados que caen sin control sobre el rostro de la también empresaria estadounidense.

En otra fotografía, la socialité aparece de pie realizándose una foto frente al espejo, donde se aprecia su delineada silueta dentro de un ajustado atuendo deportivo gris de líneas azules. En tanto que en el video, se vio a Khloé manejando con libertad y entusiasmo sus rizos y se aprecia con claridad su nuevo aspecto, que va corto a la altura del cuello.

Pero más allá de un simple cambio de look, Khloé Kardashian se siente muy cómoda con su nueva apariencia. Algo que para ella resulta liberador y que la conecta con su esencia de niña.

A través de su cuenta en Twitter, la famosa joven publicó un collage de dos imágenes, en las que deja ver que su melena ondulada es un rasgo que la acompaña desde muy pequeña.

“He estado recibiendo tratamientos de alisado en mi cabello durante años. He estado recibiendo reventones brasileños y otros tratamientos desde que era adolescente. Paré por Covid y de hecho ahora me gustan mis rizos”, agregó.

I’ve been getting Straightening treatments on my hair for years. 🤦🏼‍♀️ I’ve been getting Brazilian blowouts and other treatments since I’ve been a teenager. I stopped because of Covid. I actually kind a like my curls 💜 pic.twitter.com/gxMVZWK0bf