"Lo admiro un montón": Mariana Di Girolamo entrega detalles de su relación

La actriz chilena Mariana Di Girolamo hace más de tres años se encuentra en una relación con el DJ Sebastián Bravo, y actualmente, ambos están viviendo en Barcelona, España, lugar al que viajaron buscando nuevas proyecciones laborales.

Quien debutó en "Pituca sin Lucas", entregó detalles de su sólido romance en el programa de Instagram, "Noches Velvet", asegurando de entrada que su ida de Chile, "era un sueño de hace muchos años, más que vivir en España, vivir afuera".

"Estoy tranquila"

Los motivos que justificaron la decisión de ambos fue el poco cambo laboral que hay por hoy en el país para los dos. "El Seba es músico, es productor musical y está lanzando música todo el tiempo y bueno para los músicos está duro desde el estallido social", aseveró.

Sobre su romance, Mariana explicó que "llevamos más de tres años juntos, viviendo como dos años y algo, nos fuimos a vivir al tiro en verdad. Nos encontramos y ya pa’ que darse color si queríamos estar juntos.

Asegura que en España se encuentra "feliz, estoy tranquila", recalcando que a Sebastián "lo admiro un montón" y que el vivir lejos del país ha sido una enriquecedora experiencia para ambos.

"Nos vinimos para acá a vivir esta aventura, a crecer individualmente. Adoptamos al Vito que lo fuimos a buscar a Rapel", añadió, visiblemente feliz por la familia que han formado alejada de su tierra natal.

El enojo de Mariana di Girolamo

Hace algunas semanas Di Girolamo sufrió un incómodo momento mientras era entrevistada en un live de Instagram.

El hecho ocurrió durante un encuentro telemático con "Reyes del Drama", programa web dedicado a comentar teleseries nacionales y conversar con figuras de la actuación. La actriz detuvo la conversación para expresar su malestar: “Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea, hay que callarlo ya”.

El conductor del programa le señaló que de inmediato iba a bloquear al usuario. "Me tiene enferma. O sea, cállate”, añadió Di Girolamo muy incómoda. “Así no se puede... Es que los comentarios me aparecen en mi imagen y este tipo está hace rato tirando mier...”, manifestó.

“Ya lo sacamos, ya lo bloqueamos. No te preocupes”, expresó el conductor, para luego continuar con la entrevista.

