Mariana di Girolamo se mudó a España con su novio y su perro: "No lo pensamos mucho"

La actriz Mariana di Girolamo decidió dar un vuelco a su vida y se mudó junto a su pareja, el DJ Sebastián Román; agarraron sus maletas y se mudaron a Madrid, España, donde están en plena temporada de verano.

"Me habían hablado de verano acá, y sí, estoy en calcinación", comenta de entrada la recordada Belén de "Pituca sin Lucas" a LUN.

Ella reconoció que "siempre fue un sueño vivir afuera, desde hace muchos años lo quería. Y ahora apareció la oportunidad. Terminé 'Los Prisioneros', 'La Jauría' y me vine para acá. Mi idea siempre ha sido hacer una doble base. Mi familia está en Chile, mi casa está allá, pero siempre tuve esa curiosidad tanto a nivel personal como profesional de estar en otro lado".

"Estaba todo servido para hacerlo"

Y hace un mes y medio que está instalada en la capital española, que se encuentra con diferentes medidas de seguridad para la prevención del contagio de coronavirus.

"Esta ciudad está muy viva, lo cual fue súper chocante al principio considerando cómo se estaba viviendo la pandemia en Chile. Acá está todo abierto, los cines, los teatros, todo, pero con protocolos estrictos", menciona.

Al país del viejo continente solo se fue ella junto a su pareja y su perro Vito, dejando en Chile muebles, loza y todo lo no esencial para ella. "Trajimos nuestro pedacito de casa que somos nosotros y Vito... Gracias a él he conocido parques y he tenido que pasear todos los días mucho por la ciudad".

Sobre la decisión que tomó junto a Sebastián, Mariana reconoce que "no lo pensamos mucho". "Dijimos vamos y nos fuimos. Tampoco tenía un proyecto pronto, estaba todo servido para hacerlo. Igual creo que hay que ser corajudo para tomar este tipo de decisiones. O sea, es dejar la casa, la familia, los amigos, y yo en Chile siempre tengo trabajo, a veces más, a veces menos, pero hay trabajo", añade.

"Yo confío mucho en mi trabajo, en que soy una persona trabajadora, en que lo hago bien, a la que le gusta asumir desafíos aunque sea escalofriante. En ese sentido no tengo muchos miedos, siento que siempre voy a tener cosas en Chile y voy a poder volver. Me hubiese parecido insoportable quedarme con ese gustito de no saber que hubiese pasado. Por eso me vine", remata.

Todo sobre Mariana Di Girolamo

Todo sobre Famosos chilenos