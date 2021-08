Comediante Paty Cofré recordó feroz insulto que le dedicó un niño: "¡¿Qué voy a querer vieja...?!"

La comediante nacional, Paty Cofré desclasificó divertidas anécdotas que le han sucedido debido a su particular humor.

La comediante es conocida por tomarse sus "15 segundos" para hablar sin filtro. Y este emblemático personaje humorístico, que popularizó en el programa "Morandé con Compañía", ha generado que en más de una oportunidad haya recibido bromas en lugares públicos.

"Cabro de mie..."

En específico, Cofré recordó en el programa "Podemos Hablar" la vez en la que un niño le lanzó un feroz insulto que la dejó "helada".

Según contó, el insólito momento sucedió mientras se encontraba viendo televisión en el living de su casa. En ese instante notó la presencia del pequeño.

"Una vez me pasó con un cabro chico. Yo estaba mirando una película en el living y de repente veo un 'mojón' chico, pegado a la reja, mirando para adentro. Yo dije: '¿Qué será? A lo mejor quiere algo'", comenzó su relato.

Al ver que el niño no se movía decidió preguntar: "¿Qué quiere mi niñito precioso?". Frente a lo que el menor no encontró nada mejor que darle una dosis de su propia medicina: "¡¿Qué voy a querer vieja con...?!", fue la respuesta que Cofré recibió.

"Salió arrancando el cabro de mie... Apenas se le veían las patas", agregó, desatando varias carcajadas en el estudio.

"'¡Roto!', le grité? No, en serio, no le dije nada, porque era un poroto, pero estoy esperando que pase otra vez", remató entre risas la artista.

Pero no fue la única vez, tiempo atrás se encontraba regando las plantas afuera de su casa, cuando pasaron unos muchachos arriba de un auto, particularmente lento, para así molestarla.

"Vienen unos cabros de mier... no alcanzo a ni siquiera a contestarles. Pasan despacito y me miran. Yo regando me hago la lesa y pienso: 'Dios mío, que no me digan nada'... Y gritan: 'Chao, ¡vieja cul?!'", señaló entre risas.

