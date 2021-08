"El tiempo no pasa por ustedes": Conocidas actrices chilenas sorprenden con foto de hace 20 años

No solo tienen en común una destacada trayectoria como actrices de icónicas teleseries chilenas, sino que además Paola Volpato, María José Prieto, Catalina Olcay y Mónica Godoy han forjado una sólida amistad a través de los años.

Así lo han dejado ver en más de una oportunidad a través de sus redes sociales y, pese a estar separadas por la pandemia, las intérpretes siguen compartiendo imágenes del recuerdo con sus fieles seguidores.

Esta vez fue Mónica Godoy quien tomó la iniciativa y publicó una fotografía que impactó a los usuarios de Instagram, puesto que en la imagen aparece junto a Volpato, Prieto y Olcay hace más de 20 años.

"Amistad divino tesoro"

En su más reciente publicación, Mónica recordó la época en la que todas eran rostros frecuentes en las telenovelas nacionales.

"Foto de la foto, pero igual es el medio recuerdo, año 2000. La amistá", escribió en la descripción del post.

En la misma línea preguntó a sus seguidores si reconocían a las otras actrices que aparecían junto a ella en la instantánea. "¿Quiénes son las de la foto? #AmistadDivinoTesoro".

Rápidamente varios usuarios nombraron a sus colegas y aprovecharon de destacar que pese al tiempo que ha pasado todas se mantienen muy bien físicamente.

"No puedo creer que sea de hace 21 años. ¿Qué comen que siguen iguales?", comentó una usuaria, mientras que otros seguidores se sumaron a los halagos con mensajes como "Siguen idénticas", "El tiempo no pasa por ustedes", "No han cambiado nada".

Las demás actrices compartieron la postal, la cual alcanzó más de 52.000 "me gusta", a través del formato stories en sus respectivas cuentas.

Revisa la publicación de Mónica Godoy

Todo sobre Famosos chilenos