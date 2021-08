María José Quintanilla delató el amor de su madre por Rodrigo Sepúlveda: "Perdóname"

Tal como Rodrigo Sepúlveda, la reconocida cantante nacional María José Quintanilla, se sometió a una increíble transformación en el marco de la campaña "Mi Causa".

En una nueva edición de Meganoticias Alerta, la animadora y el periodista conversaron sobre la experiencia que ambos vivieron tras someterse a una caracterización que duró cerca de 4 horas por cada uno y que los sensibilizó hasta las lágrimas.

En ese contexto, la voz de "Fue difícil" protagonizó un divertido momento, ya que en medio de la conversación dejó en evidencia a su madre Ana María Sandoval, señalando que era una fiel admiradora de "Sepu".

"La verdad es que te adora"

De hecho, fue el comunicador quien se refirió en primera instancia a la mamá de la intérprete: "Tu mamá que es muy joven, a quien le mandamos un beso muy grande...".

Sin embargo, Sepúlveda fue interrumpido por Quintanilla, quien no pudo evitar delatar a la mujer. "Te ama... mamá, perdóname. Quiero transparentar esta situación. Le conté a mi mamá ayer no más que venía, porque si no se iba a poner nerviosa", comentó la cantante.

En este sentido aseguró que antes de visitar el programa Ana María le dijo "no me vas a dejar en vergüenza" y agregó que "voy a decirlo lo más tranquila posible... La verdad es que te adora, te adora mucho y siempre está pendiente de verte".

Ante la confesión de la cantante, Rodrigo Sepúlveda se mostró agradecido por el cariño y no dudó en enviarle un saludo a la mujer. "¡Qué tierna! Mandémosle un beso", expresó, para luego agregar: "Un beso grande Ana María, muchísimas gracias también por darnos una mujer tan maravillosa como es la Cote".

"Mamá lo dije muy elegantemente", remató la joven, quien aprovechó el espacio para promocionar su nuevo single, "Poderosa".

Sobre la canción que destaca el empoderamiento femenino, comentó que es "una invitación a que nadie tiene que hacer algo extraordinario para sentirte poderosa".

