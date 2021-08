"Creía que estaba por encima y que el virus no me iba a pillar": Oriana Marzoli confiesa que se contagió de coronavirus

Oriana Marzoli, la chica reality, reveló que se contagió de coronavirus y que esa fue la gran razón por la cual se mantuvo alejada de redes sociales.

En conversación con su propio espacio, "Algo pasa con Oriana" del sitio español MTMAD, habló sobre este virus y habló sobre la gravedad de sus síntomas al no estar vacunada.

"Si se pueden cuidar, que lo hagan. No somos inmunes, como yo me he creído", comenzó diciendo la española, asegurando que quiso contarlo a través de este medio para que quedase registrado y no "repetirlo".

Asimismo, declaró que su contagio se debió a que estaba con las defensas bajas y agregó que: "A lo mejor yo me creía que estaba un poquito por encima del bien y del mal, y que no iba a pillar jamás el virus".



Tras estas declaraciones, aseguró que creía aquello ya que anteriormente estuvo en contacto con personas positivas y "jamás pasó nada".

"No me esperaba que fuera COVID. Pensaba que era por tanta fiesta que me he pegado, porque he hecho lo que me da la gana, para qué engañarnos", confesó.

"No me podía mover"

La chica reality reconoció que tuvo síntomas bastante graves y que los tres primeros días fueron complicados.

"Tuve fiebre, vómitos, dolor de cabeza que me iba a explotar, escalofríos, me dolía todo el cuerpo, dolor muscular. No me podía mover", expresó.

Posterior a esto, tomó un examen PCR, el que salió positivo. En consecuencia, estuvo en aislamiento durante diez días, en los cuales perdió el gusto y el olfato. Poco a poco los fue recuperando.

"Lo que sí quería decir como consecuencia del COVID es que me encuentro algo débil... Uno queda con esas secuelas, y qué putada, porque soy una persona que anda para arriba y para abajo, no paro, y es que odio estar en casa", añadió.

